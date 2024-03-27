الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لوس أنجلوس جالاكسي يتوصل لاتفاق مع جيرو لضمه

أولفيه جيرو
أولفيه جيرو

اقترب الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، من الانضمام لصفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب جيرو ضمن صفوف فريق ميلان منذ انتقاله من نادي تشيلسي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، أن إدارة لوس أنجلوس جالاكسي توصلت لاتفاق شفهي مع جيرو للانضمام لصفوف الفريق حتى نهاية العام المقبل.

وينتهي عقد جيرو مع فريق ميلان بحلول 30 يونيو المقبل أي أنه الآن من حقه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة ميلان.

وأشار رومانو إلى أن بعد أن العرض الذي قدمه النادي مطلع الأسبوع الجاري، بعد اهتمامه بضم اللاعب منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن كلا الطرفين توصلا لاتفاق أولي، ولكن لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن.

أوليفيه جيرو بدأ مسيرته الاحترافية في نادي جيرنوبل الفرنسي، وتدرج بين فريق تحت 19 عامًا والرديف، ثم التصعيد للفريق الأول في 2006؛ ثم انتقل لنادي إستريس على سبيل الإعارة، ثم عاد للنادي مرة أخرى في 30 يونيو 2008، ثم انضم لنادي تورز الفرنسي ومنه إلى نادي مونبلييه في يوليو 2010.

وانضم جيرو لفريق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012، ولعب 6 سنوات ضمن صفوف الفريق، شارك خلالها  في 253 مباراة، وسجل 105 أهداف وصنع 41.

فيما انضم لنادي تشيلسي حلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، وشارك في 119 مباراة وسجل 39 هدفًا وصنع 14.

وبقميص ميلان، شارك جيرو في 121 مباراة  بمختلف البطولات وسجل 46 هدفًا وصنع 20 لزملائه في الفريق، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي بموسم 2021 - 2022.


ومع منتخب فرنسا، لعب جيرو 131 مباراة وسجل 57 هدفًا وصنع 16 لزملائه، وكان أحد عناصر الفريق المتوج بلقب كأس العالم 2018.

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