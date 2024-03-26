الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فأل خير.. هل يتكرر "سيناريو الأهرامات" قبل 23 عاما مع كرواتيا؟

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

يلتقي اليوم المنتخب الوطني نظيره منتخب كرواتيا في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر الودية.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية للبطولة بالفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف دون رد، فيما فاز منتخب كرواتيا على نظيره التونسي بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيًا بدون أهداف.

وخاض لاعبو المنتخب الكرواتي وجهازهم الفني جولة سياحية في منطقة أهرامات الجيزة يوم الأحد الماضي، وحرص اللاعبون على التقاط الصورة التذكارية.

هل يتكرر سيناريو ريال مدريد مع كرواتيا؟

وأعادت زيارة المنتخب الكرواتي لمنطقة الأهرامات ذاكرة جماهير الكرة المصرية 23 عامًا للوراء لمباراة الأهلي وريال مدريد.

وبدأت قصة مباراة الأهلي وريال مدريد بعدما حصل كلاهما على لقب نادي القرن في قارته بعام 2000، ليتم تنظيم مباراة بينهما في العام التالي تحت مسمى "مباراة القرن".

والتقى الأهلي وريال مدريد في الرابع من أغسطس 2001 على ستاد القاهرة.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أشرف أمين، شادي محمد، وائل جمعة، سعيد عبدالعزيز.

وسط الملعب: حسام غالي، هادي خشبة، محمد جودة، أحمد أبومسلم.

الهجوم: خالد بيبو، علاء إبراهيم.

فيما لعب ريال مدريد المباراة بالتشكيل الآتي: 

في حراسة المرمى: سيزار سانشيز.

خط الدفاع: فيرناندو هييرو، جيريمي جيتاب، إيتور كارانكا، روبرتو كارلوس.

وسط الملعب: كلو ماكيليلي، إيفان هيليجيرا، لويس فيجو، زين الدين زيدان.

الهجوم: سافيو بورتوليني، راؤول جونزاليس.

وخاض لاعبو ريال مدريد جولة سياحية في منطقة أهرامات الجيزة صباح يوم المباراة، والتقطوا الصور التذكارية بجوار الأهرامات وأبو الهول.

وظهر تأثير الإرهاق بسبب زيارة الأهرامات على لاعبي ريال مدريد، وهو ما لاحظه مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي آنذاك مشيرًا إلى أنه التفت لإرهاق لاعبي ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول وهو ما دفعه لتوجيه لاعبيه بالهجوم على مرمى ريال مدريد.

وبالفعل، أسفر هجوم الأهلي على مرمى ريال مدريد عن تسجيل الهدف الأول بعدما اخترق حسام غالي منطقة جزاء ريال مدريد وراوغ الحارس سانشيز ثم مرر الكرة لزميله صنداي الذي سجلها في المرمى الخالي.

وبعد نهاية المباراة بفوز الأهلي، تعرض لاعبو ريال مدريد لانتقادات عنيفة بسبب الخسارة المفاجئة التي تلقوها، وأرجعت بعض الصحف وعلى رأسها “بي بي سي” خسارة الفريق الملكي إلى انشغال لاعبيه بالزيارة السياحية لمنطقة الأهرامات صباح يوم المباراة، بينما كان لاعبو الأهلي يخوضون مرانهم.

وهو ما نفاه سيزار سانشيز، حارس ريال مدريد آنذاك، في تصريحات تليفزيونية مؤكدًا أن الزيارة لم تؤثر على لاعبي الفريق ولم يعانوا من الإجهاد ولكن الطقس كان حارًا والأهلي كان أفضل في المباراة".

المنتخب الوطني منتخب كرواتيا كأس عاصمة مصر بطولة كأس عاصمة مصر ستاد مصر

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