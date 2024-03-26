شكوك حول لحاق مانويل نوير بمباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، بمباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند بالدوري الألماني.

ويلتقي بايرن ميونخ نظيره بروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل في السابعة والنصف مساءً بالجولة الـ27 من البوندسليجا.

ووفقًا لما ذكرته مجلة “كيكر” الألمانية، فإن مانويل نوير مازال يواصل التقدم في عملية التأهيل من الإصابة التي لحقت به.

وخرج نوير من معسكر المنتخب الألماني لفترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري بعد تعرضه لشد عضلي في العضلة المقربة اليسرى.

وأفادت المجلة أنه من غير المرجح مشاركة نوير في مباراة دورتموند ولكن قائد النادي البافاري ما زال يتمسك بفرصة لحاقه بالمباراة حتى اللحظات الأخيرة.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، فيما يحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع بـ50 نقطة.

وبدأ مانويل نوير مسيرته ضمن صفوف شباب فريق شالكة الألماني وصعد منه لفريق تحت 17 عامًا بنفس النادي في صيف 2001، ثم انتقل لفريق 19 عامًا في صيف 2003، وبعد عامين انتقل للفريق الأول بالنادي الذي لعب له 6 سنوات قبل الانضمام لبايرن ميونخ.

ولعب مانويل نوير 203 مباريات بقميص الفريق الأول لنادي شالكة، وتلقت شباكه 194 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 80 مباراة.

ومع بايرن ميونخ، لعب نوير 512 مباراة وتلقت شباكه 412 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 242 مباراة.

ومثل مانويل نوير المنتخب الألماني في مختلف مراحله العمرية للشباب وبدأها بمنتخب تحت 18 عامًا مرورًا بمنتخبي 19 و20 عامًا ثم منتخب تحت 21 عامًا، قبل أن يبدأ تمثيل المنتخب الأول في 2 يونيو 2009.

وكانت أولى مباريات نوير ودية ضد المنتخب الإماراتي وانتهت بفوز ألمانيا بسبعة أهداف لهدفين، ومنذ ذلك الحين لعب 117 مباراة وتلقت شباكه 113 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 48 مباراة.