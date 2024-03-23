بيلد: أينتراخت لا ينوي تفعيل شرط شراء فان دي بيك

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني من تفعيل شرط الشراء في عقد الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب الفريق المعار من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولعب فان دي بيك 6 مباريات بقميص فريق أينتراخت فرانكفورت منذ انضمامه للفريق، بواقع 320 دقيقة وبدون المساهمة في أي هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن إدارة نادي أينتراخت فرانكفورت لا تنوي دفع مبلغ 8.5 مليون جنيه استرليني، شرط الشراء في عقد اللاعب، لإكمال صفقة انضمامه للنادي بشكل رسمي خلال الصيف الجاري.

ومنذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020، شارك فان دي بيك في 62 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه في الفريق.

وبدأ فان دي بيك مسيرته ضمن شباب نادي آياكس أمستردام الهولندي وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2016 وقضى 4 مواسم مع الفريق وحتى انتقل ليونايتد في صيف 2020 ولم يحصل على عدد دقائق كافية خلال موسمين إلى أن رحل لصفوف إيفرتون معارًا في شتاء 2022 وعاد ليونايتد في صيف العام الماضي.

وعاد فان دي بيك لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لنادي إيفرتون.

وعلى مستوى المنتخب الهولندي، مثل فان دي بيك مختلف المراحل العمرية للناشئين والشباب قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بمنتخب هولندا والذي شارك في أولى مبارياته بقميصه في 14 نوفمبر 2017 وكانت مباراة ودية ضد منتخب رومانيا وانتهت بفوز منتخب هولندا بثلاثة أهداف دون رد.

ومنذ ذلك الحين، شارك فان دي بيك في 19 مباراة بقميص هولندا وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا لزملائه.