الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استعدادًا لـ"يورو 2024".. "الداخلية الألمانية" تعلن إجراء عمليات تفتيش على الحدود

يورو 2024
يورو 2024

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن إجراء عمليات تفتيش مؤقتة على جميع الحدود الألمانية خلال بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، التي تستضيفها البلاد هذا الصيف.

وصرحت فيزر لصحيفة "رينيتش بوست" الإقليمية الألمانية اليوم الثلاثاء: "سننفذ ضوابط حدودية مؤقتة على جميع الحدود الألمانية خلال البطولة من أجل منع مرتكبي أعمال العنف المحتملين من دخول البلاد، 
ويبدو هذا الإجراء ضروريا من أجل توفير أفضل حماية ممكنة لهذا الحدث الكروي الدولي الكبير.

حماية البلاد ضد هجمات المتطرفين والمشاغبين وغيرهم من مرتكبي أعمال العنف
 

وينصب التركيز على حماية البلاد ضد هجمات المتطرفين والمشاغبين وغيرهم من مرتكبي أعمال العنف، فضلًا عن تأمين الشبكات الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية، حيث شددت فيزر: "نحن نركز بشكل خاص على هذه التهديدات الحالية".

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 14 يوليو المقبل، وفي عام 2006، علقت ألمانيا مؤقتا اتفاقا أوروبيا يقضي بإلغاء الضوابط الداخلية على الحدود قبل وأثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها آنذاك.

وكانت فيزر ألمحت بالفعل في الأيام الأخيرة إلى أنها تفكر في فرض ضوابط على الحدود خلال البطولة القارية.

 تمديد إجراءات المراقبة على الحدود البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا 
 

وفي منتصف فبراير الماضي، مددت وزيرة الداخلية الألمانية إجراءات المراقبة على الحدود البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى منتصف يونيو المقبل في محاولة لوقف المهربين والهجرة غير الشرعية.

وتمتلك جميع البلدان الأربعة عضوية منطقة شنجن لحرية الحركة، مما يعني أنه لا توجد عادة ضوابط حدودية منتظمة ولا توجد سوى عمليات تفتيش عشوائية تتم بشكل محدود للغاية.

ورغم ذلك، استخدمت ألمانيا مرارا سلطات مؤقتة لتشديد الرقابة على الحدود في السنوات الأخيرة للسيطرة على تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأعيد فرض عمليات تفتيش حدودية مماثلة على طول حدود ألمانيا مع النمسا عام 2015 وما زالت سارية حتى الآن.

يورو 2024 وزيرة الداخلية الألمانية كأس أمم أوروبا كأس أمم أوروبا 2024 نهائيات امم اوروبا 2024

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