إبراهيم حسن: المنتخب يتدرب فى الملعب الفرعى لاستاد الدفاع

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق سيتدرب مساء اليوم علي الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر، لانشغال استاد القاهرة باستضافة مباراة تونس وكرواتيا.

وينتظر المنتخب الوطني الفائز من مباراة تونس وكرواتيا في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر الودية.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة تونس وكرواتيا في العاشرة مساء اليوم، حيث يواجه الفائز منهما منتخب مصر في المباراة النهائية يوم ٢٦ مارس الجاري باستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وسبق أن كشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الدستور" عن كواليس جلسة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وجمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب عقب الفوز على نيوزيلندا.

المصدر أن الثلاثى صبحى وعلام ودياب تعهد للعميد بتذليل كل العقبات خلال الفترة المقبلة، والعمل على مساعدة الجهاز الفنى الوطنى على تحقيق أهدافه مع الفراعنة، سواء فيما يخص التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم أو بطولة أمم إفريقيا 2025.

وأوضح، أن حسام حسن كان له طلب وحيد من الحضور هو تسهيل مهمة الجماهير فى العودة للمدرجات من جديد، لأنها الضمانة الوحيدة لارتفاع مستوى لاعبى الفراعنة وزيادة حماسهم داخل الملعب، ما وضح خلال مباراة نيوزيلندا عندما كانت صيحات الجماهير تعلو فى الكرات الخطرة للفراعنة، ما ينعكس على مستوى اللاعبين بالإيجاب داخل الملعب.