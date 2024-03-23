السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رومانو: نابولى يُفعّل شرط تمديد عقد أليكس ميريت حتى 2025

أليكس ميريت
أليكس ميريت

قررت إدارة نادي نابولي الإيطالي، تفعيل شرط تمديد عقد حارس مرمى الفريق أليكس ميريت، لمدة موسم جديد ليستمر مع الفريق بعد مشاركته في أغلب مباريات الفريق خلال الموسم الجاري.

ويلعب أليكس ميريت ضمن صفوف نادي نابولي منذ انضمامه من نادي أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.


ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، فإن إدارة نابولي فعّلت شرط تمديد عقد ميريت حتى 30 يونيو 2025.


ولعب ميريت 30 مباراة بقميص فريق نابولي منذ بداية الموسم الجاري، وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.


وأفاد رومانو بأن إدارة نابولي قررت تفعيل شرط تمديد العقد بعد مشاركته في 70% من مباريات الفريق خلال الموسم الجاري.

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات ستستمر بين اللاعب وإدارة النادي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن إدارة النادي لن تسمح برحيله مجانًا، والأمر بين خيارين إما الاتفاق على عقد جديد أو بيعه بنهاية الموسم الجاري.

أليكس ميريت بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي أودينيزي الإيطالي تحت 17 عامًا وانتقل منه لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2013، ثم صعد للفريق الأول في الصيف التالي، ثم أعير لنادي سبال الإيطالي في صيف 2016 لمدة موسمين وعاد لأودينيزي في 2018 ثم خرج لنابولي معارًا لمدة موسم ثم انضم للفريق بشكل كامل في صيف 2019.


ومثل أليكس ميريت المنتخب الإيطالي في مختلف المراحل العمرية الخاصة بالناشئين والشباب قبل أن يتم تصعيده للمنتخب الإيطالي الأول.

وشارك ميريت بقميص منتخب إيطاليا الأول للمرة الأولى في 18 نوفمبر 2019، وكانت أولى مبارياته أمام منتخب أرمينيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، ومنذ ذلك الحين شارك في 3 مباريات وتلقت شباكه هدفين وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة. 

نابولى أليكس ميريت نادي نابولي الدورى الايطالى دوري ابطال اوروبا

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