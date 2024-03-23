كيميتش: واثق في حماس الجماهير الألمانية والافتتاح ضد اسكتلندا فرصة هائلة

أعرب جوشوا كيميتش، لاعب المنتخب الألماني، عن ثقته بأن الجماهير الألمانية ستكون متحمسة في بطولة أمم أوروبا، يورو 2024 مثلما كان الحال عندما استضافت بلادهم كأس العالم 2006، مشيرًا إلى أن الفريق يتوجب عليه القيام بدوره تجاه هذه الجماهير.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 14 يوليو من العام نفسه.



وقال كيميتش في تصريحات لصحيفة "فيلت آم سنوتاج" إن شيئا عظيما ورائعا يمكن أن يحدث في البطولة على الرغم من الحماس الفاتر الذي يحوم حول المنتخب بسبب الأداء الباهت الذي قدمه في السنوات الماضية.



وأضاف لاعب بايرن ميونخ:" أعتقد أن الجماهير مستعدة لها. ولكننا كفريق يجب أن نتخذ الخطوة الأولى وأن نكون ناجحين، ومن ثم يمكننا كسب ثقة الناس وإثارة حماسهم ".



وعن المباراة الافتتاحية أمام اسكتلندا، قال:" إنها فرصة هائلة لنا، حيث يمكننا صنع الأجواء المطلوبة".



ويواجه المنتخب الألماني أيضا في دور المجموعات المجر وسويسرا.



وتذكر كيميتش أنه تابع مباراة دور الثمانية في كأس العالم 2006 بين ألمانيا والأرجنتين في منطقة المشجعين ببرلين، قائلًا:"رأيت الحماس في البلاد بطريقة مختلفة تماما عما كنت أشاهده في منزلي بالقرية وأنا جالس على الأريكة وأشاهد التلفاز، كان الأمر مثيرا للإعجاب".



مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز بمقعد المسار الأول للملحق، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، الفائز من المسار الثاني للملحق.

المجموعة السادسة: تركيا، الفائز بمقعد المسار الثالث للملحق، البرتغال، التشيك.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بألمانيا، وتحتضن 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، والمدن هي برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.



