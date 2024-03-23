السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لاجازيتا: إنتر يسعى للتعاقد مع كيم مين جاي من بايرن ميونخ

كيم مين جاي
كيم مين جاي

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي إنتر الإيطالي تسعى لتدعيم صفوف دفاعها بالتعاقد مع كيم مين جاي، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب كيم مين جاي ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ بداية الموسم الجاري بعد انضمامه من نادي نابولي الإيطالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن إدارة إنتر تسعى لاستغلال ابتعاد كيم عن المشاركة مع بايرن خلال الفترة الأخيرة.

مين جاي لعب 28 مباراة مع بايرن منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في الفريق.

وأفادت الصحيفة أن مين جاي لا يشعر بالسعادة في بايرن بسبب قلة مشاركاته مما قد يجعله يبحث عن الخروج من الفريق عقب نهاية الموسم للحصول على عدد دقائق أكبر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كيم مين جاي مع بايرن ميونخ بحلول 30 يونيو 2028.

مين جاي كيم بدأ مسيرته بعدد من الأندية في كوريا الجنوبية، قبل أن ينضم لفريق جينبوك هونداي في يناير 2017، ثم انتقل لنادي بكين جوانج في يناير 2019، ثم انتقل لفريق فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وانضم كيم مين جاي إلى نابولي صيف العام الماضي قادمًا من فنربخشة التركي، ليقود الفريق للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، كما فاز بجائزة أفضل مدافع في المسابقة، ولعب 45 مباراة مع نابولي، واستطاع تسجيل هدفين.

ومثل مين جاي المنتخب الكوري الجنوبي في مختلف المراحل العمرية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، ومنذ ذلك الحين شارك في 61 مباراة مع منتخب بلاده الأول، وسجل 4 أهداف وصنع مثلها لزملائه في المنتخب، وتأهل معهم إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022  بقطر.

 

نادي إنتر كيم مين جاي بايرن ميونخ الانتقالات الصيفية نابولى

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