الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كالتشيو ميركاتو: مانشستر يونايتد لا يفكر فى تحويل إعارة أمرابط لعقد دائم

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي من تحويل إعارة سفيان أمرابط، لاعب وسط الفريق، لتعاقد دائم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب أمرابط ضمن صفوف مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الجاري معارًا من نادي فيورنتينا الإيطالي.

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد لا تفكر في شراء أمرابط وضمه للفريق بشكل نهائي.

ومنذ انضمامه للفريق، لعب أمرابط 22 مباراة في مختلف البطولات بواقع 1158 دقيقة وبدون المساهمة في أي هدف.

وأفادت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تعتبر انضمام أمرابط للفريق بمثابة الكارثة، خاصة أن اللاعب لم يقدم المردود المنتظر منه مع الفريق.

وفشل أمرابط في حجز مكان أساسي في تشكيل مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في شهوره الأولى بأولد ترافورد.

أمرابط بدأ مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي أوتريخت الهولندي وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2015 وقضى موسمين مع النادي قبل الانضمام لنادي فينورد، وبعد موسم رحل لكلوب بروج البلجيكي ومنه أعير لهيلاس فيرونا في صيف 2019 ثم تم تفعيل شرط شرائه للنادي الإيطالي في شتاء 2020 ثم انتقل لفيورنتينا وقضى 6 أشهر معارًا لهيلاس فيرونا قبل أن يعود لفيورنتينا في صيف 2020.

ولعب أمرابط 81 مباراة بقميص فريق فيورنتينا وسجل هدفا واحدا، من بينها 23 مباراة خلال الموسم الجاري ولم يسهم في أي هدف.

ومع المنتخب المغربي، لعب أمرابط 56 مباراة وصنع هدفين لزملائه، وكان أحد أهم نجوم الفريق في بطولة كأس العالم 2022، والتي احتل بها أسود أطلس المركز الرابع بعد خسارة مباراة نصف النهائي أمام فرنسا، والخسارة في تحديد المركزين الثالث والرابع أمام كرواتيا.

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