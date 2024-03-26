الثلاثاء 26 مارس 2024
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سياسي

9 قرارات تنظيمية جديدة داخل أمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أعلن حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، والمهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، عددًا من التغييرات في هيئة مكتب أمانة محافظة الإسكندرية، وتضمنت تصعيد قيادات جديدة والاستعانة بالشباب في مواقع قيادية داخل الحزب.

وشملت التغييرات تولي كل من إسلام محمد عبد الوهاب، أمين أمانة التنظيم بالمحافظة، ونجوى محمد حسن محمد حسن، أمين أمانة المرأة بالمحافظة، وعزة طلعت يونس، أمين أمانة الشباب بالمحافظة، ومحمود الصافي عبد الونيس، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، ومحمد يحيى فتحي عبده، أمين أمانة العضوية بالمحافظة.

 

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كما تضمنت التغييرات تولي كل من محمد عبد الرحمن أبو عوف، أمين أمانة شئون الثقافة والفنون بالمحافظة، أحمد أسامة فوزي، أمين أمانة القيم والشكاوي والمتابعة بالمحافظة، بولا محروس مفيد، أمين أمانة المواطنة بالمحافظة، وعلي زين العابدين خليفة، أمين أمانة المراسم والعلاقات العامة.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، أن تلك القرارت تأتي في إطار جهود حزب مصر أكتوبر لتفعيل دور كافة الأمانات، ولتحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب ولمزيد من الفعالية والانتشار في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، حرصه على كوادره وأعضائه وقياداته داخل أمانة محافظة الإسكندرية ممن يعملون في الإطار الوطني والحرص علي وحدة الصف.

وأضاف "حلمي"، أن التغييرات تستهدف ضخ دماء جديدة لتطوير العمل الحزبي، والأداء التنظيمي للحزب بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق أهداف ورؤية الحزب لدعم ومساندة الدولة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للانتقال للجمهورية الجديدة.

حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح محافظة الاسكندرية الإسكندرية رئيس الحزب

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