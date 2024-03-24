الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": الجهود المصرية لا تتوقف للتوصل لهدنة فى غزة وإرسال المساعدات الإنسانية للقطاع

المهندس أحمد حلمي،
المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر

أدان المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، بأشد العبارات استمرار ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا تزايَد الأوضاع الإنسانية سوءًا في قطاع غزة.

 

جهود الوصول لاتفاق الهدنة في غزة

وأضاف "حلمي"، في تصريحات صحفية له اليوم، إنَّ هناك جهودًا مصرية حثيثة للوصول إلى اتفاق الهدنة في غزة، ومواصلة الضغط على الأطراف لإبرامها، مشيرًا إلى أن الضغط المصري يرتكز على استقبال وفود من الجانبين وتقديم حلول وسط نظرًا لتعارض المواقف حول بعض النقاط، مشيرًا إلى أن مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني، وتلعب الدور الرئيسي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي".

 

زيادة المساعدات الإنسانية

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن العالم مطالب بدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة لأنها تعد ضرورة ملحة وحتمية لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة وضرورة ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع، وأيضًا ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومستمر إلى قطاع غزة، ومنع أي تهجير قسري للسكان المدنيين الفلسطينيين وضمان حمايتهم، وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

ودعا نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ودعم جهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

حزب مصر أكتوبر الإسكندرية الشعب الفلسطيني قطاع غزة الأوضاع الإنسانية الهدنة في غزة

مواد متعلقة

"المصريين الأحرار" يثمن جهود الحكومة للعمل على خطة تنفيذ الإجراءات المقترحة من الحوار الوطنى

حزب "المؤتمر": الحكومة أثبتت جديتها فى تفعيل مخرجات الحوار الوطنى

أبوالعطا: تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار الوطنى يعزز مصداقيته

برلمانى: مجلس الأمن مطالب بضرورة وقف الاعتداءات الغاشمة لجيش الاحتلال فى غزة

برلمانى: إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطنى يؤكد الجدية فى مواجهة التحديات

برلمانى: زيارة جوتيريش تعكس دور مصر المحورى فى دعم القضية الفلسطينية

برلماني: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية عيد الأم دليل على تقديسه للمرأة ودورها الحيوي

برلمانية: كلمة الرئيس فى الاحتفال بعيد الأم تضمنت رسائل مهمة لدعم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

الأهلى يعدل عقد محمد شكرى للفئة الثانية ويرفض لاعب الهلال السودانى

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس