"مصر أكتوبر": الجهود المصرية لا تتوقف للتوصل لهدنة فى غزة وإرسال المساعدات الإنسانية للقطاع

أدان المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، بأشد العبارات استمرار ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا تزايَد الأوضاع الإنسانية سوءًا في قطاع غزة.

جهود الوصول لاتفاق الهدنة في غزة

وأضاف "حلمي"، في تصريحات صحفية له اليوم، إنَّ هناك جهودًا مصرية حثيثة للوصول إلى اتفاق الهدنة في غزة، ومواصلة الضغط على الأطراف لإبرامها، مشيرًا إلى أن الضغط المصري يرتكز على استقبال وفود من الجانبين وتقديم حلول وسط نظرًا لتعارض المواقف حول بعض النقاط، مشيرًا إلى أن مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني، وتلعب الدور الرئيسي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي".

زيادة المساعدات الإنسانية

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن العالم مطالب بدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة لأنها تعد ضرورة ملحة وحتمية لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة وضرورة ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع، وأيضًا ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومستمر إلى قطاع غزة، ومنع أي تهجير قسري للسكان المدنيين الفلسطينيين وضمان حمايتهم، وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

ودعا نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ودعم جهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.