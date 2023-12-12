الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين مصر أكتوبر بالإسكندرية: المصريون ضربوا مثالًا للوعي في الانتخابات

أمين مصر أكتوبر بالإسكندرية
أمين مصر أكتوبر بالإسكندرية

قال المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن اللجان الانتخابية في جميع أنحاء المحافظة منذ اليوم الأول للانتخابات شهدت إقبال كبير وحشود ضخمة من أهالي الإسكندرية غير مسبوقة.

وأضاف لـ"الدستور" أن الحشود المشاركة في الانتخابات وعملية التصويت شملت جميع أطياف الشعب المصري حيث كان هناك تواجد للرجل والمرأة وخاصة الشباب الذين لهم دور قوي جدًا ونسبة تصويتهم ستكون مرتفعة، موضحًا أن من أحد الأمور التي تم رصدها بشكل قوي الاقبال الكبير على لجان المغتربين.

وثمن " حلمي" دور الشباب في المشاركة الانتخابية، موجهًا رسالة كافة فئات الشعب المصري، أننا الجميع نعرف دورنا تجاه وطننا وأهمية هذا الدور في التصويت في العملية  الانتخابية وهو الحق الدستوري الذي مقلع الدستور والقانون لكل مواطن.

وأكد أن المشاركة في العملية الانتخابية هامة جدا خلال هذه الفترة لأننا ندرك جيدًا بما يهدد آمن مصر، التحديات التي تمر بها مصر، متابعًا أن على الجميع النزول والمشاركة قائلًا: "انزلوا وشاركوا، واختاروا المرشح الذي ترونه لديه المقدرة على العبور بمصر لبر الأمان في الفترة القادمة، المرشح الذي يستطيع استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، انزل شارك.. صوتك أمانة".

وتختتم اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024،  وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

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