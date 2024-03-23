السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب "المؤتمر": الحكومة أثبتت جديتها فى تفعيل مخرجات الحوار الوطنى

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى يحظى باهتمام القيادة السياسية، واليوم الحكومة أثبتت أنها جادة في التعامل مع مخرجات الحوار بإعلانها التقرير الثاني لمتابعة الخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني.

وأضاف السعيد غنيم: الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ المخرجات على أرض الواقع، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، ودعمه للحوار الوطنى بقوة، ومن ثمَّ، الجميع حريص على العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، متابعًا: "هذه التوصيات ستسهم بقوة في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب "المؤتمر" أن إعلان التقرير يؤكد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر والتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا اتجاه الحكومة نحو متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، الأمر الذي يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات.

مخرجات الحوار الوطني

وأشار السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب "المؤتمر"، إلى أن المخرجات تطرقت للعديد من المشاكل متضمنة مقترحات وحلولًا وأكثر من سيناريو للتعامل مع الملفات، وهى بمثابة نتاج خلاصة الأفكار للجلسات التى امتدت لساعات طويلة فى الموضوعات المختلفة، عرض خلالها المشاركون رؤيتهم للخروج من الأزمة وكيفية مواجهة التحديات في القلب منها التحديات الاقتصادية، ومن ثم الحكومة اليوم تعكس الإرادة والجدية فى تفعيل المخرجات.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الحالي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتمامًا بالغًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

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