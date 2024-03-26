أمل سلامة: إحالة السائق المتهم بمحاولة خطف "حبيبة الشماع" للجنايات تحقق العدالة الناجزة

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، بقرار النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها "حبيبة الشماع" إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقالت النائبة إن سرعة التحقيقات مع المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة تسهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.

شركات النقل الذكى

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين، ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك، وتحليل يؤكد عدم تعاطيه المواد المخدرة، فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات، مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة، وتوقيف السيارة عند التعرض إلى الخطر أو المضايقات من جانب سائق السيارة.

كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين، موضحة أنه وفقا لاعترافات الممثل القانونى لشركة "أوبر"؛ فإن المتهم

أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وسبق تقديم شكوى ضد السائق تتضمن محاولته التحرش جسديا بإحدى السيدات، ورغم ذلك لم تتخذ الشركة ضده الإجراءات اللازمة لردعه، فضلا عن تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعاطيه مخدر الحشيش، ما يؤكد أن السائق لم يكن حسن السير والسلوك، وأنه يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.