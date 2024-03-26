الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أمل سلامة: إحالة السائق المتهم بمحاولة خطف "حبيبة الشماع" للجنايات تحقق العدالة الناجزة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، بقرار النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها "حبيبة الشماع" إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.

txt

ممثل "أوبر" للنيابة: سائق واقعة "حبيبة الشماع" سبق اتهامه بالتحرش

txt

روح حبيبة الشماع تنتظر القصاص.. مفاجآت في مأساة فتاة الشروق مع سائق أوبر

وقالت النائبة إن سرعة التحقيقات مع المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة تسهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.

 شركات النقل الذكى

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين، ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك، وتحليل يؤكد عدم تعاطيه المواد المخدرة، فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات، مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة، وتوقيف السيارة عند التعرض إلى الخطر أو المضايقات من جانب سائق السيارة.

كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين، موضحة أنه وفقا لاعترافات الممثل القانونى لشركة "أوبر"؛ فإن المتهم 
أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وسبق تقديم شكوى ضد السائق تتضمن محاولته التحرش جسديا بإحدى السيدات، ورغم ذلك لم تتخذ الشركة ضده الإجراءات اللازمة لردعه، فضلا عن تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعاطيه مخدر الحشيش، ما يؤكد أن السائق لم يكن حسن السير والسلوك، وأنه يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.

عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حزب الحرية المصري النيابة العامة محكمة الجنايات الحشيش

الأكثر قراءة

عاجل| قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

زيلينسكى يقيل سكرتير مجلس الأمن القومى

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية