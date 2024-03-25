والد حبيبة الشماع بعد إحالة سائق أوبر للجنايات: كنت عارف إنه كذاب وربنا كشف ستره

خرج أيمن الشماع، والد الراحلة حبيبة الشماع المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق" بتصريحات عقب قرار النائب العام بإحالة سائق أوبر المتهم بالشروع في خطفها والتحرش بها إلى محكمة الجنايات.

وقال "الشماع" إنه كان يعلم بخبث المتهم منذ بداية الأمر: "كنت عارف إنه كداب وجبان مكنش عايز يعترف.. بفضل ربنا والنيابة اتكشف كدبه واترفع ستره"، وعن تحرشه بسيدة سابقًا حسب ما جاء بتحقيقات النيابة قال: "كنت عارف إنه سوابق كداب".

وأضاف والد حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، أنه علم بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات، وأنه ينتظر العدالة والقصاص ويثق في القضاء المصري لإعادة حق ابنته، مؤكدًا عدم تنازله عن حقها نهائيًا وأنه خصيم المتهم يوم القيامة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها- محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم جوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.