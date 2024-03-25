الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أب وابنه يغرقان في فنطاس مازوت بمنشأة القناطر

الأب وابنه
الأب وابنه

انزلقت قدم عامل ، صعد أعلى سيارته النقل لتنظيف فنطاس المازوت الذي تحمله السيارة وسقط داخله وسط استغاثاته التي سمعها ابنه وأسرع لإنقاذ أبيه ليسقط معه ويفارقا الحياة في أحضان بعضهما غارفين وسط المازوت بمنشأة القناطر. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد بوجود متوفيين داخل فنطاس مازوت بإحدى قرى منطقة منشأة القناطر، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وعثر على جثتي (رامي عادل، 40 سنة، سائق سيارة نقل)، ونجله (عادل، 15 سنة، طالب)، داخل فنطاس مازوت، وتم انتشالهما.
 

تبين من التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء تنظيف المتوفيان لفنطاس مازوت أعلى سيارة نقل، انزلقت قدم الأب وسقط بداخله، وحاول ابنه إنقاذه، قبل أن يسقط هو الآخر وتوفيا مختنقين، وجرى نقل الجثمانيين للمشرحة، ويعمل رجال المباحث على التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

فنطاس مازوت منشأة القناطر مأساة بعد الافطار المازوت سائق سيارة نقل

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