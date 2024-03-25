روح حبيبة الشماع تنتظر القصاص.. مفاجآت في مأساة فتاة الشروق مع سائق أوبر

تواصل الراحلة حبيبة الشماع "فتاة الشروق" تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد قرار النائب العام بإحالة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطفها والتحرش بها الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات وما تضمنته التحقيقات من مفاجآت كشفت عنها النيابة العامة في بيان رسمي.

متحرش ويتعاطى حشيش

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها- محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم جوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

اهتمام رئاسي

تردد اسم حبيبة الشماع التي أطلق عليها إعلاميا "فتاة الشروق" وصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخل لمساعدتها حيث قالت والدتها في مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري إنها تطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد، متابعة: "أشكر الرئيس السيسي لأنه اتصل بنفسه وقدّم كل المساعدات اللي في الدنيا".

وتابعت: "الرئيس السيسي قال (أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برّه تتعالج).. طبعًا ألف شكر ليه وكتر ألف خيره إن هو اتصل واهتم بالموضوع".

وزارت السيدة الأولى انتصار السيسى، قرينة الرئيس حبيبة داخل المستشفى أوائل الشهر الجاري والتقت أسرتها وأعربت عن دعمها للفتاة وتقديم كل أوجه الرعايا اللازمة التي تحتاجها.

توقف القلب وصدمات كهربائية

٢١ يوما مرت وحالة حبيبة الصحية تزداد سوءا يوما عن يوم والأطباء يبذلون جهودهم لمحاولة اعادتها لحالتها الطبيعية، إلا أن أمر الله نفذ وفارقت فتاة الشروق الحياة إثر تدهور شديد في صحتها بعدما أشار الأطباء إلى توقف عضلة القلب وفشل إنعاشها بالصدمات الكهربائية.

إخطار وفاة حبيبة الشماع تضمن أنه يوم الأربعاء الموافق 2024/02/21 الساعة 11:27 مساء، وصلت فتاة أوبر بـ ادعاء حادث سير أدى إلى نزيف تحت الأم الجافية ونزيف تحت الأم العنكبوتية ثم عانت المريضة من هبوط بالدورة الدموية نتاج التهابات وعدوى شديدة بالصدر.

وأكد أنه يوم الخميس الموافق 2024/03/14 الساعة 04:20 مساء، توفت حبيبة الشماع جراء هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم ولكن المريضة لم تستجب.

حبيبة مش هتتشرح

محمد أمين محامي فتاة الشروق قال إنه لم يتم تشريح جثة المتوفاة ولم تصدر النيابة قرارا بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، حيث إنه في معظم الحالات تحال الوفيات إلى الطبيب الشرعي ويتم ذلك في حال كانت الوفاة، غير متوقعة، كالوفاة المفاجئة لطفل أو عنيفة، أو غير طبيعية أو مشبوهة كتناول جرعة مفرطة من دواء ما أو ناتجة عن حادث أو حدثت خلال أو بعد إجراء طبي كالجراحة أو مجهولة السبب وهو ما لا تتوافر أركانه في حالة حبيبة.

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة، وكانت تعاني من اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم سائق أوبر، وبعمل الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على المخ تبين للأطباء وجود نزيف على المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناءً على رغبة أسرتها.

كداب وجبان

عقب احالة سائق اوبر المتهم الى محكمة الجنايات خرج أيمن الشماع، والد الراحلة حبيبة الشماع المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق" بتصريحات أكد فيها ثقته في القضاء المصري وانتظاره القصاص لابنته.

وقال "الشماع" إنه كان يعلم بخبث المتهم منذ بداية الأمر: "كنت عارف إنه كداب وجبان مكنش عايز يعترف.. بفضل ربنا والنيابة اتكشف كدبه واترفع ستره"، وعن تحرشه بسيدة سابقًا حسب ما جاء بتحقيقات النيابة قال: "كنت عارف إنه سوابق كداب".

وأضاف والد حبيبة الشماع "فتاة الشروق"، أنه علم بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات، وأنه ينتظر العدالة والقصاص ويثق في القضاء المصري لإعادة حق ابنته، مؤكدًا عدم تنازله عن حقها نهائيًا وأنه خصيم المتهم يوم القيامة.