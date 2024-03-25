الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: اتجاه الحكومة لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية يضمن استقرار الأسواق

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للحكومة بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، يستهدف مواجهة أية أزمات طارئة، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ستُساهم بشكل كبير في ضمان استقرار الأسواق، فضلًا عن حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن اتجاه الحكومة لتحديد السلع الاستراتيجية لبدء إجراءات استيرادها وتوفيرها بالأسواق، يستهدف تحقيق توازن الأسعار.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى ضرورة وضع خطة تنفيذية محددة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية هو مسئولية الجميع، وأن كل مواطن مصري له دور مهم في تحقيق ذلك.
وطالب النائب محمد سلطان، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.
واستعرض الاجتماع موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.

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