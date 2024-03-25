عمرو هندي: "حياة كريمة" أعظم الإنجازات آخر 10 سنوات

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن السنوات العشرة الأخيرة شهدت ولا تزال كم غير مسبوق من الإنجازات والمشروعات القومية فى مختلف القطاعات وعلى صعيد كل شبر بأنحاء الجمهورية، وتحول الأمر من حد الإنجاز إلى الإعجاز، خاصة وأن حجم الإنجازات يُقاس بحجم التحديات، ومصر كانت مقبلة على مرحلة اللادولة قبل 2014.

وأضاف النائب عمرو هندى: "منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم حرص على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وأعاد مصر لمكانتها الإقليمية والأفريقية والعربية والدولية، وأعاد بناء المؤسسات، وأصبحت مصر محط أنظار العالم، وتغيرت نظرة العالم للدولة المصرية التى تبنت رؤية واستراتيجية جديدة للوصول لأهدافها المنشودة".

وأشار عمرو هندى، إلى أن مصر خلال هذه السنوات العشر شهدت ما لم نشهده على مدار عصور بالكامل، الرئيس تولى الحكم وهناك إرث كبير من الترهل فى الجهاز الإدارى، وتحديات كثيرة، وإرهاب يهدد الدولة المصرية، وعمل منذ اللحظة الأولى على إعادة بناء الدولة، وعودة الثقة مرة أخرى للمستثمرين فى الاستثمار المصرى، وفى نفس الوقت الذى يتم تنفيذ كم من المشروعات القومية غير المحدودة كان المواطن نصب أعين القيادة السياسية.

ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهدا اهتمام غير مسبوق

وأكد هندى، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهدا أيضا اهتمام غير مسبوق، وملف الرعاية الطبية والمبادرات الصحية ولعل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تحولت لمشروع قومى غير وجه الحياة فى القرى والريف من أهم وأعظم الإنجازات التى شهدتها مصر آخر 10 سنوات.

الجدير بالذكر ان مؤسسة حياة كريمة أطلقت برنامجًا إذاعيًا جديدًا ليكون حلقة تواصل جديدة مع المواطنين.

ويسعى البرنامج لاستقبال شكاوى واستغاثات المواطنين لتقديم المساعدة والمساندة والدعم بشكل أيسر وأسرع لكل الحالات المستحقة من قبل مؤسسة حياة كريمة.