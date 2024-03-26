"المرصد الأورومتوسطى" يدعو لإيجاد آلية لإيصال المساعدات لأهل غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى إيجاد آلية لإيصال المساعدات لسكان قطاع غزة، بما يحفظ كرامتهم ويحمي أرواحهم، بعد تقارير مكتب الإعلام الحكومي في القطاع عن استشهاد 18 شخصًا نتيجة الإسقاط الخاطئ للمساعدات جوًا.

وأضاف المرصد، في بيان، أنه "من غير المعقول أن مئاتٍ من الفلسطينيين ممن نجوا من القصف والرصاص الإسرائيلي أو الموت جوعًا في قطاع غزة، يموتون بسبب عشوائية دخول المساعدات الدولية، إما من خلال سقوط مباشر للمساعدات فوق رءوسهم أو نتيجة موتهم غرقًا خلال محاولة الحصول عليها، أو خنقًا ودهسًا بسبب التدافع".

وأردف يقول إن تكرار سقوط ضحايا في مدينة غزة وشمالها بفعل إلقاء الإمدادات الإنسانية من الطائرات أو بإدخال الشاحنات دون توفير تأمين، يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإيجاد آليات ملائمة تضمن وصولها لمحتاجيها الجياع بما يصون كرامتهم ويحفظ حياتهم، في ظل جريمة الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المكتب إنه وثّق وفاة 12 فلسطينيًّا غرقًا أمس، بعد أن علقوا في حبال مظلات طرود مساعدات ألقتها الطائرات وسقطت في البحر قبالة ساحل شاطئ شمالي قطاع غزة، وجرى إخراج 7 منهم فيما فُقد 5 آخرون.

الإسقاط العشوائى للمساعدات وسط مئات الآلاف من الجياع



ووثّق "الأورومتوسطي" كذلك وفاة فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين خلال عملية تدافع وتزاحم للحصول على حزم مساعدات ألقتها الطائرات في اليوم ذاته على شمال غزة. وسبق أن وثّق "الأورومتوسطي" مصرع 10 أشخاص على الأقل في حوادث منفصلة جراء سقوط مباشر لطرود المساعدات عليهم في غزة وشمالها منذ بدء إسقاط المساعدات في الأسابيع الأخيرة، فضلًا عن تسبب سقوط مماثل لطرود في تدمير ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى المعمداني في مدينة غزة وأضرار مماثلة في الأعيان والمباني السكنية.

وقال المرصد إن الجيش "الإسرائيلي" يتعمد بشكل شبه يومي إطلاق النار تجاه منتظري المساعدات واستهداف القائمين على حمايتها من اللجان الشعبية أو أفراد الشرطة، وهو ما أدى حتى الآن إلى مقتل 563 شخصًا على الأقل وإصابة مئات آخرين، الأمر الذي يؤشر على وجود سياسة ممنهجة لحرمان مئات آلاف السكان من الحصول الآمن على المساعدات.

وشدد المرصد على أهمية زيادة وتنويع وسائل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة مدينة غزة وشمالها، مع ضرورة توفر آليات تحمي السكان وتضمن كرامتهم، كون أن الإسقاط العشوائي للمساعدات وسط مئات آلاف من الجياع يسبب حالة تدافع بلغت ذروتها في وضع احتكر فيه الشباب في كثير من الأحيان إمكانية الحصول على المساعدة الشحيحة، فيما تفشل في ذلك الفئات الهشة من النساء والمرضى والأطفال وكبار السن.

وقال المرصد: "ندعو إلى آليات فورية تضمن وصول المساعدات دون إيقاع الأذى بمستلميها، وبما يصون الكرامة الإنسانية لمتلقيها، في ظل تعرض سكان غزة لجريمة الإبادة الجماعية منذ 173 يومًا، وتدمير كل ما يملكونه، وحصارهم الخانق، بما في ذلك وقف استهداف النظام المدني وأفراد الشرطة المدنية المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي".