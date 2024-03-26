السفير ماجد عبدالفتاح: قرار وقف إطلاق النار بغزة نقطة انطلاق حقيقية لدور الأمم المتحدة

قال المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبدالفتاح، إن صدور قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة شكل نقطة انطلاق حقيقية لدور الأمم المتحدة في التوصل لذلك القرار.

وأوضح أن واشنطن كانت تقف ضد أي قرار ينص على ذلك، وكانت تطلب النص على هدن إنسانية لتمكين المفاوضات التي تتم خارج الأمم المتحدة من التوصل إلى اتفاق يتم إحضاره للأمم المتحدة للتصديق عليه.

واشنطن لا تريد أن تترك لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة الفرصة لاتخاذ قرارات ملزمة لإسرائيل

وأضاف عبدالفتاح- في مداخلة لقناة "Now الشرق"- أن واشنطن تشاطر بعض الشيء ما تقوله إسرائيل في تلك الأيام بأن الأمم المتحدة منظمة متحيزة ضد إسرائيل، موضحًا أن واشنطن لا تريد أن تترك لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة الفرصة لاتخاذ قرارات ملزمة لإسرائيل؛ ما يعرضها للالتزام بتلك القرارات وإلا ستكون مخالفة لقواعد الشرعية الدولية ويعرضها للعقاب، سواء من خلال الفصل السابع للأمم المتحدة أو من خلال محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنائية الدولية.



وأعرب "عبدالفتاح" عن اعتقاده بأن موافقة الولايات المتحدة على السماح بهذا القرار للمرور يتضمن إشارة إيجابية فحواها أننا نقترب من اتفاق في المفاوضات التي تتم برعاية مصرية قطرية خارج الأمم المتحدة.