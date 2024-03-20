ضبط 4850 صاروخ وألعاب نارية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة الغربية حملة تفتيش مكثفة على المحلات والأسواق بدائرة المحافظة، لضبط المخالفات التموينية، وذلك برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

حيث واصلت محافظة الغربية حملاتها على المحلات التجارية لضبط السوق ومنع المخالفات التموينية، وكذلك مكافحة بيع الصواريخ والألعاب النارية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بناءًا علي تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصليحي، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وشكلت المديرية حملة تموينية من مدير إدارة تموين طنطا، وأسفرت الحملة عن ضبط مفرقعات ممنوع تداولها بالأسواق وتسبب الخطر، بإجمالي مضبوطات 2850 عبوات صواريخ ومفرقعات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، وتسبب الخطر العام، داخل محلين تجاريين ومكتبة لبيع الخردوات، وتم إجراء المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما شنت إدارة تموين كفر الزيات، بقيادة مدير إدارة كفر الزيات التموينية، حملة مكبرة خلالها تم ضبط 2010 عبوات صواريخ وألعاب نارية داخل محل ومكتبة، وتم تحرير محضر بالواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ذلك.

وكانت مديرية التموين بالغربية، قد أعلنت عن تمكنها من مصادرة 17 ألف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز ومدن المحافظة.