الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

من العرقسوس للأفوكادو.. تطور عصائر رمضان على موائد الإفطار (فيديو)

عصائر
عصائر

تعد عصائر رمضان جزءًا لا يتجزأ من العادات المصرية خلال هذا الشهر الفضيل حيث تضفي نكهة مميزة على موائد الإفطار وتُساعد على تعويض نقص السوائل بعد ساعات الصيام الطويلة.

عصائر رمضان أشكال وألوان

ولأن المصريين دائمًا ما يُفضلون التجديد والتنويع، فقد أصبحت عصائر رمضان متنوعة الأشكال والألوان والأطعمة، بعدما كانت تقتصر على صنفين أو ثلاثة على الأكثر قبل سنوات، من أبرزها العرقسوس والتمر الهندي وقمر الدين، وبعض الأحيان الخروب والخشاف، لتضم موائد المصريين في الوقت الحالي أصنافًا لا حصر لها، تختلف بحسب تفضيلات كل أسرة، لذا فإن محلات العصائر أصبحت تستعد لشهر رمضان المبارك بكميات كبيرة من العصائر لتلبية رغبات الزبائن.

أسعار عصائر رمضان 2024 

يقول علاء عبدالظاهر، مالك لمحل عصائر: إن الأصناف المتواجدة في المحلات كثيرة ومتنوعة فمنها على سبيل المثال السوبيا والمانجا والفراولة والبرتقال والدوم باللبن والدوم السادة والبرتقال بالجزر والخروب والعناب والكنتالوب والبلح باللبن والأفوكادو، كما يتطلب بعض الأصناف خصيصًا كالزبادي بالفراولة وزبادي بالموز وغيرها، ولكل شخص متطلباته وفي شهر رمضان يتم العمل على مدار الساعة فخلال ساعات الليل يتم تجهيز العصائر الطازجة ليتم عرض المنتجات خلال النهار ويزداد الإقبال على شراء العصائر من بعد عصر كل يوم، حيث تشهد المحلات زحامًا في هذا التوقيت حتى موعد الإفطار.

وأشار إلى أن الأسعار تختلف بحسب نوعها وبالتأكيد من مكان لآخر لكنها بشكل ما متقاربة والارتفاع في الأسعار مقارنة بالعام الماضي ليس بكبير فقط خمسة جنيهات على لتر العصير وإليكم أسعار عصائر رمضان 2024.

  • التمر الهندي 25 جنيهًا للتر
  • السوبيا 30 جنيهًا للتر
  • البرتقال بالجزر 30 جنيهًا للتر
  • المانجا: 40 جنيهًا للتر
  • الجوافة 30 جنيهًا للتر
  • الكنتالوب 30 جنيهًا للتر
  • الفراولة 30 جنيهًا.

 

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