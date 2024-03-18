يهتم الكثير من المواطنين بالبحث والاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط بشكل شهري، وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، ولتسهيل عملية دفع هذه الفواتير الشهرية، يتاح للمواطنين الدفع عبر بطاقات الفيزا أو الخدمات المصرفية الفورية عبر الإنترنت ويأتي هذا الأمر بغرض تقديم الخدمات بشكل أسهل وأكثر راحة للمواطنين، كما يمكنهم تجنب تراكم المبالغ المستحقة عليهم ودفع فواتير الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط في الوقت المحدد دون عناء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط لشهر مارس 2024 وطرق الدفع

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

الخطوة الأولى: افتح تطبيق الكهرباء من هنا

الخطوة الثانية: انقر على أيقونة "الاستعلام عن فواتير الكهرباء".

الخطوة الثالثة: ادخل رقم العداد والكود الخاص بك.

الخطوة الرابعة: انقر على زر "استعلام" للحصول على فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2024 بالاسم.

الخطوة الخامسة: قم بالدفع عبر الإنترنت مباشرة من مكانك لتوفير الوقت والجهد.

دفع فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2024

و لسداد فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2024 يمكنكم ذلك بعدة طرق منها:

السداد عبر المحصل الذي يزور المنازل، حيث يتم تسليم المبلغ للمحصل المعتمد.

الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات الهاتف المحمول مثل "فوري" و"إنستا باي".

الدفع الإلكتروني في السوبر ماركت والمنافذ المتاحة، والتي توفر خدمات الدفع للفواتير من خلال خدمات مثل "فوري"، "مصاري"، "أمان"، وغيرها.

الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة في المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك، أو من خلال خطوط الاتصال.

باستخدام هذه الطرق المتنوعة، يمكن للمستهلكين تسديد فواتيرهم بسهولة ويسر وفقًا لتفضيلاتهم ومتطلباتهم الشخصية.

خطوات استرداد قيمة فاتورة الكهرباء في حال حدوث خطأ

لاسترداد الأموال التي تم دفعها خطأ بسبب خطأ في المحاسبة لفاتورة الكهرباء، يلزم اتخاذ الخطوات التالية:

يقوم المواطن صاحب الشكوى بالتوجه إلى الإدارة المختصة أو الهندسية التابعة للشركة المشرفة على توزيع الكهرباء. يقدم المواطن الإيصالات التي تثبت دفعه للفواتير، بهدف توثيق الشكوى وإثبات صحتها. بعد التحقق من صحة الشكوى وتوثيقها، يتم إجراء تسوية دائنة للمبالغ التي دفعها المشتكي بطريق الخطأ. يتم خصم المبالغ التي تمت استردادها من الاستهلاك الحالي للشقة أو المنزل، وتُعتبر كدفعة مقدمة.

يرجى العلم أن العداد التقليدي يوصل الكهرباء مهما كانت حالته، بينما يتوقف العداد "أبو كارت" عن توصيل الكهرباء في حالة حدوث عطل فني أو نفاد الرصيد، ويستأنف العمل بعد إصلاح العطل أو شحن الرصيد.