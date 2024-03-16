السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة وطرق السداد

جريدة الدستور

يمكن للمستهلكين من خلال الانترنت الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشهر المستحق مارس 2024 وخاصة شركة جنوب القاهرة وذلك من الموقع المخصص لذلك ولمختلف الشركات الموزعة للكهرباء في مصر. 

 

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة ومعرفة خطوات سداد فاتورة شهر مارس 2024.

 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 

 

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في المحافظات من خلال الرابط التالي اضغط هنا 

من خلال ايقونة خدمات العملاء اضغط عليها واختيار استعلام عن فواتير 

بعد الضغط عليها يتم تسجيل الدخول بالحساب الذي تقوم بإنشاءه على الموقع من أجل استخدام مختلف الخدمات على الموقع 

بعدها يجب إدخال رقم العداد من أجل إظهار فاتورة الشهر الجديد. 

 

سداد فاتورة الكهرباء مارس 2024 

 

يكون سداد فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2024 من خلال المحصل الذي يمر على المنازل او من خلال الدفع الالكتروني عن طريق التطبيقات المتاحة على الهاتف المحمول مثل فوري وانستا باي.

 

 او من خلال الدفع الالكتروني المتاح في السوبر ماركت والمنافذ التي توفر ذلك لدفع الفواتير من فوري – مصاري – أمان وغيرها 

او من خلال خدمات الدفع الالكتروني من المحافظ الالكترونية الخاصة بالبنوك او خطوط الاتصال. 

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشركة بتروتريد شهر مارس 2024

خطوة بخطوة.. تعرف على موعد دفع فاتورة الكهرباء وطرق الدفع

الاستعلام عن فواتير الكهرباء 

 

كما يمكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال موقع وزارة الطاقة المتجددة التي تعرض رابط خاص بكل الشركات الموزعة للكهرباء في مصر منها اضغط هنا 

اختار من الشركات الاتية 

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

 

txt

عاجل.. فصل الكهرباء والغاز عن محيط حريق ستوديو الأهرام

txt

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر مارس 2024 برقم العداد

txt

من هنا.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا مارس 2024

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 بالرقم

فاتورة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء مارس 2024 الاستعلام عن فواتير الكهرباء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

الأكثر قراءة

حسام حسن يطالب بزيادة الجماهير في بطولة كأس العاصمة الإدارية

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

اعترافات المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة أجنبى فى المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة