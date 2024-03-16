رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة وطرق السداد

يمكن للمستهلكين من خلال الانترنت الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشهر المستحق مارس 2024 وخاصة شركة جنوب القاهرة وذلك من الموقع المخصص لذلك ولمختلف الشركات الموزعة للكهرباء في مصر.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة ومعرفة خطوات سداد فاتورة شهر مارس 2024.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في المحافظات من خلال الرابط التالي اضغط هنا

من خلال ايقونة خدمات العملاء اضغط عليها واختيار استعلام عن فواتير

بعد الضغط عليها يتم تسجيل الدخول بالحساب الذي تقوم بإنشاءه على الموقع من أجل استخدام مختلف الخدمات على الموقع

بعدها يجب إدخال رقم العداد من أجل إظهار فاتورة الشهر الجديد.

سداد فاتورة الكهرباء مارس 2024

يكون سداد فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2024 من خلال المحصل الذي يمر على المنازل او من خلال الدفع الالكتروني عن طريق التطبيقات المتاحة على الهاتف المحمول مثل فوري وانستا باي.

او من خلال الدفع الالكتروني المتاح في السوبر ماركت والمنافذ التي توفر ذلك لدفع الفواتير من فوري – مصاري – أمان وغيرها

او من خلال خدمات الدفع الالكتروني من المحافظ الالكترونية الخاصة بالبنوك او خطوط الاتصال.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء

كما يمكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال موقع وزارة الطاقة المتجددة التي تعرض رابط خاص بكل الشركات الموزعة للكهرباء في مصر منها اضغط هنا

اختار من الشركات الاتية

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء