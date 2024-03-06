استعدادا لرمضان.. مبادرات لتقدم الوجبات الغذائية والمساعدات بمختلف المحافظات

تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهودها الإنسانية من خلال تقديم المساعدات والرعاية للمستفيدين في المناطق الأشد احتياجا ضمن مبادراتها المختلفة في مختلف الأنحاء، وحتى للأشقاء في قطاع غزة ومن بين المبادرات التي تسعى لتوزيع ١٠ آلاف وجبة غذائية خلال الفترة الحالية مبادرة "سبيل"، والتي تستهدف تقديم الوجبات في للكثير من الفئات المستحقة.

مبادرة سبيل

تمكنت الفرق التطوعية من توزيع الوجبات الغذائية خلال الأسبوع الماضي في دور الأيتام ودور المسنين في نطاق القاهرة الكبرى ضمن تقديمها للدعم اللازم للأفراد في عدد من المحافظات كما تم توسيع نطاق توزيع الوجبات الغذائية والتي تضم جميع العناصر الغذائية ليشمل أيضًا أهالي المرضى المغتربين في مستشفيات القاهرة والجيزة والقليوبية، في إطار استمرار التزام المؤسسة بتقديم الرعاية والدعم لكل من يحتاجه.

مبادرة قوافل الخير

واستقبلت اليوم محافظة مطروح قافلة رمضانية تحمل كراتين المواد الغذائية، في إطار مبادرة "قوافل الخير" التي أطلقها البنك الزراعي المصري، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم تتضمن القافلة 1000 كرتونة تحتوي على السلع الرئيسية مثل السكر والأرز والمكرونة والسمن والشاي والتمور والبقوليات من العدس والفول وغيرها.

ارسال قوافل إغاثة لأهل غزة

كما تستمر "حياة كريمة" في تقديم الدعم الشامل للأشقاء في فلسطين، حيث توجّهت أكثر من 40 شاحنة خلال الأيام الفترة الماضية نحو الحدود مع قطاع غزة وبفضل جهود متواصلة على مدار 130 يومًا، بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، حيث تمكنت المبادرة الرئاسية من إرسال مجموعة جديدة من الشاحنات المحملة بمختلف المساعدات الإنسانية الضرورية للأشقاء في فلسطين.



منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة، تحملت المؤسسة مسؤوليتها الإنسانية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وقد تولت مهمة تقديم الدعم والتضامن بكل وسائلها الممكنة.