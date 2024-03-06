الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعدادا لرمضان.. مبادرات لتقدم الوجبات الغذائية والمساعدات بمختلف المحافظات

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهودها الإنسانية من خلال تقديم المساعدات والرعاية للمستفيدين في المناطق الأشد احتياجا ضمن مبادراتها المختلفة في مختلف الأنحاء، وحتى للأشقاء في قطاع غزة ومن بين المبادرات التي تسعى لتوزيع ١٠ آلاف وجبة غذائية خلال الفترة الحالية مبادرة  "سبيل"، والتي تستهدف تقديم الوجبات في للكثير من الفئات المستحقة.

مبادرة سبيل

تمكنت الفرق التطوعية من توزيع الوجبات الغذائية خلال الأسبوع الماضي في دور الأيتام ودور المسنين في نطاق القاهرة الكبرى ضمن تقديمها للدعم اللازم للأفراد في عدد من المحافظات كما تم توسيع نطاق توزيع الوجبات الغذائية والتي تضم جميع العناصر الغذائية ليشمل أيضًا أهالي المرضى المغتربين في مستشفيات القاهرة والجيزة والقليوبية، في إطار استمرار التزام المؤسسة بتقديم الرعاية والدعم لكل من يحتاجه.

مبادرة قوافل الخير

واستقبلت اليوم محافظة مطروح قافلة رمضانية تحمل كراتين المواد الغذائية، في إطار مبادرة "قوافل الخير" التي أطلقها البنك الزراعي المصري، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم تتضمن القافلة 1000 كرتونة تحتوي على السلع الرئيسية مثل السكر والأرز والمكرونة والسمن والشاي والتمور والبقوليات من العدس والفول وغيرها.

ارسال قوافل إغاثة لأهل غزة

كما تستمر "حياة كريمة" في تقديم الدعم الشامل للأشقاء في فلسطين، حيث توجّهت أكثر من 40 شاحنة خلال الأيام الفترة الماضية نحو الحدود مع قطاع غزة وبفضل جهود متواصلة على مدار 130 يومًا، بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، حيث  تمكنت المبادرة الرئاسية من إرسال مجموعة جديدة من الشاحنات المحملة بمختلف المساعدات الإنسانية الضرورية للأشقاء في فلسطين.


منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة، تحملت المؤسسة مسؤوليتها الإنسانية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وقد تولت مهمة تقديم الدعم والتضامن بكل وسائلها الممكنة.

حياة كريمه سبيل مبادرة قوافل الخير غزة قوافل الخير

مواد متعلقة

مستفيدو «حياة كريمة»: المبادرة الرئاسية غيرت حياتنا للأفضل ولن تغفل عن تلبية طلباتنا

مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة سند فقراء مصر بعد الله

الأكثر قراءة

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

مستثمرون: توقعات بجذب 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية

هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

محافظ البنك المركزى يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبي؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟