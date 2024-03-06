مستفيدو «حياة كريمة»: المبادرة الرئاسية غيرت حياتنا للأفضل ولن تغفل عن تلبية طلباتنا

مع اقتراب حلول شهر رمضان، تزداد أفعال الخير والمسانده لاهالينا البسطاء، لينعموا بالحياة الكريمة التي يحلمون بها وتخفيفا عليهم من الأعباء الاقتصادية في الوقت الراهن.

وتنتهج المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير شامل لحياة المواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية بعد أن تعرض سكان برج العرب لاهمال دام سنوات .

مستفيدو حياة كريمة: المبادرة الرئاسية لن تتركنا



قال عمران الشيمي، أحد مستفيدي حياة كريمة، إن المبادرة لن تتركنا في اي وقت من العام سواء مناسبات، أعياد أو في الايام العادية لننعم دائما بالخير المقدم منهم في مختلف المجالات الإنسانية سواء الطعام أوالتدفئة وغيرها من سبل الدعم والمسانده.

وتابعت هالة عبد الرحمن، إحدى المستفيدات: المبادرة غيرت حياتنا، فهناك تنمية شامله تمت في وقت قصير كانت تحتاج لسنوات طويلة لنرى هذا الإنجاز، وأثبتت الدولة المصرية بأننا على رأس قائمة اولوياتها ولن تغفل يوما عن تلبية طلباتنا.

وأشادت رحاب حسن، إحدى مستفيدات المبادرة بجهود متطوعين حياة كريمة التي غيرت حياتنا البدائية الماضية إلى التطوير الحضاري بأحدث الطرق، لتعوضنا عن معاناتنا لسنوات من غياب أبسط الخدمات التي تمنحنا حقوقنا في عيش الحياة الكريمة.

واشادت رحاب حسن، احدى مستفيدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهود متطوعين المبادرة التي غيرت حياتنا البدائية الماضية الى التطوير الحضاري

واشادت رحاب حسن، احدى مستفيدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهود متطوعين المبادرة التي غيرت حياتنا البدائية الماضية الى التطوير الحضاري