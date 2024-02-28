الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة الرئاسية ضمنت مستقبل أفضل لأبنائنا

حياة كريمة
حياة كريمة

تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث تنمية شاملة للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية ليكون التطوير عمراني واجتماعي، وذلك للارتقاء بالسكان وتوفير لهم حياة كريمة تليق بهم.

ليعاني سكان برج العرب من الأهالي البسطاء من إهمال دام لسنوات حتى أزاح كل هذا مشروعات التطوير التي دعمتهم.

قال ايهاب بكر، أحد المستفيدين، إن هناك اهتمام كبير بجيل النشء لمنحهم مستقبل أفضل ينعم بالتطوير والاهتمام سواء في التعليم او الانشطة او الصحة وغيرها.

وتابع أن المبادرة الرئاسية ضمنت مستقبل ابناءنا بتطوير التعليم وتطوير المدارس والانظمة الدراسية والتي حببت ابناءنا في اكمال مسيرتهم التعليمية بدلا من التسرب والعمل وهم في سن صغير.

وواصل أن تطوير مراكز الشباب جعل هناك احتواء واهتمام اكبر بابناءنا لجذبهم للفعاليات والانشطة التنموية والرياضية والتي تربي ابناءنا على القيم والمبادئ الصحيحة.

وأوضح أنه قبل حياة كريمة لم نعهد كل هذا التطوير الذي غير حياتنا ومنحنا أبسط مستحقاتنا في عيش حياة تنعم بالتطوير الحضاري.

وثمن جهود مبادرة حياة كريمة بأنها غيرت حياتنا  البدائية الماضية الى التطوير الحضاري بأحدث الطرق المنفذه، لتعوضنا عن معاناتنا لسنوات من غياب ابسط الخدمات التي تمنحنا حقوقنا في عيش الحياة الكريمة.

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الشباب والرياضة بدمياط تشارك في معسكر "حياة كريمة" بشرم الشيخ

المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمه قرى ونجوع برج العرب برج العرب

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