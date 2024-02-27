مستفيدة من "حياة كريمة" بالإسكندرية: المبادرة عوضتنا عن سنوات المعاناة

تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لإحداث تنمية شاملة للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية ليكون التطوير عمراني واجتماعي، وذلك للارتقاء بالسكان وتوفير حياة كريمة تليق بهم.

وعانى سكان برج العرب البسطاء من إهمال دام لسنوات حتى أزاح كل هذا مشروعات التطوير التي دعمتهم ونجحت في تغيير حياتهم.

مستفيدة: أبناءنا ظُلموا سابقا من إهمال التعليم

قالت كريمة مرعي، إحدى مستفيدات حياة كريمة، إنه قبل سنوات من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية كانت قرى ونجوع برج العرب تفتقر لأبسط مقومات الحياة التي تجعل أهلها يعيشون الحياة التي يستحقوها.

وتابعت أن مدارس برج العرب كان لا يسكنها سوى الإهمال فهي لا تليق بأي مستوى تعليمي فكانت مبانيها مهملة وفصولها غير مؤهلة تجعل الطلاب لايرغبون في الذهاب للمدرسة.

وتابعت، أنه بالإضافة للوضع الاقتصادي البسيط لأسر برج العرب فهناك أطفال كثيرة تفضل الذهاب للعمل لمساعدة أسرهم لأنه لا يوجد ما يجذبهم للذهاب للمدرسة.

ولفتت إلى أن حياة كريمة غيرت حياتنا البدائية الماضية إلى التطوير الحضاري بأحدث الطرق المنفذة، لتعوضنا عن معاناتنا لسنوات من غياب أبسط الخدمات التي تمنحنا حقوقنا في عيش الحياة الكريمة.