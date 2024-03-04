الإثنين 04 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة سند فقراء مصر بعد الله

حياة كريمة
حياة كريمة

تقدم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة داخل القرى النائية، حيث تعمل على فتح أبواب رزق للأسر وتوفير احتياجاتهم من الطعام والملابس، وذلك للارتقاء بهم وتوفير لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان تلك القرى بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب الإهمال والتهميش.

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نشكر الرئيس السيسى

يجوب الفريق الميداني التابع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" القرى النائية والأكثر فقرًا لتقديم المساعدات الغذائية والمادية للأهالي المستحقين، حيث يبحث الفريق عن الأسر الأكثر احتياجًا ومن ثم يقدم لهم المساعدات، وذلك لوفير حياة هادئة لتلك الأسر خالية من المتاعب والصعوبات.

وقالت "صباح بدر" من مركز الصف بمحافظة الجيزة، إن زوجها توفى دون أن يترك لها مصدر رزق، مما جعلها لا تستطيع أن توفر لقمة تسد رمقها وجوعها، فكانت تربط على بطنها لتفادى الشعور بالجوع، لأن زوجها كان يعمل باليومية، ولم يكن لديها أى فكرة عن الخروج للشارع ومد يدها طالبة المال من المواطنين، متابعة: "عمرى ما كنت أعرف أعمل كده، أو أفتكر أن ده ممكن يكون مصيرى"، وذكرت أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عملت على توفير الدعم لها، ومساعدتها، إذ كانت سندًا لها بعد وفاة زوجها، معقبة: "حياة كريمة" كانت نجدة حياتى، وأنقذتنى من الموت جوعًا. 

وأضافت أن "حياة كريمة" دعمتها وقدمت لها دعمًا ماليًا يساعدها على تحمل أعباء الحياة وساندتها بإنقاذها من الأزمات المتكررة التى لطالما عانت منها، إضافة إلى المعاملة الطيبة التى يعاملها بها أعضاء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجهودهم العظيمة فى البحث عن الفقراء والمحتاجين، مختتمه حديثها موجهة الشكر للرئيس السيسى على جهده العظيم، وللمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على العون الذى تقدمه للفقراء والمحتاجين والمستحقين من أهالى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، معقبة: "حياة كريمة" سند فقراء مصر بعد الله.

المبادرة الرئاسية حياة كريمه لأسر الفقيرة القرى النائية الفريق الميداني

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