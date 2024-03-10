الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عائلات وطلاب وصحفيون يحضرون رؤية هلال رمضان فى معهد الفلك بحلوان (صور)

جانب من رؤية هلال
جانب من رؤية هلال شهر رمضان

حرص عدد من الطلاب والعائلات والصحفيين على حضور لحظات رؤية هلال شهر رمضان المبارك من معهد الفلك بحلوان، مساء اليوم.

رؤية هلال شهر رمضان 

وعمت أجواء الفرحة المكان، حيث اصطحب بعض أولياء الأمور أبناءهم لحضور هذه اللحظات، بينما كان الجميع يرقب سماء حلوان منتظرين رؤية هلال رمضان.

كان الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، قال لـ"الدستور" إن ٧ لجان رؤية سوف تستطلع هلال شهر رمضان اليوم.

ومن المقرر أن تشمل لجان الرؤية علماء فلك ومندوبين عن دار الإفتاء وجهات تنفيذية أخرى.

وتنتشر لجان الرؤية السبع في محافظات الجمهورية من أجل استطلاع الهلال لتحديد ما إذا كان غدًا أول أيام شهر رمضان، أم المتمم لشهر شعبان.

وتقول الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، وإن الهلال وِلد صباح الأحد بعد حدوث الاقتران.

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رؤية هلال شهر رمضان معهد الفلك بحلوان هلال رمضان رمضان دار الافتاء

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