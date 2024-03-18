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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 8 وكواليس المسلسل

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

يبحث الكثير من محبي مسلسلات الكرتون عن موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 8، خاصة  بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ بداية عرضه على قناة الحياة، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل عرض المسلسل.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 8 وكواليس المسلسل

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 8

أعلنت قناة الحياة عن  موعد عرض مسلسل سر المسجد فى موسم رمضان الساعة السادسة و5 دقائق، ضمن جدول مشاهدة مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل سر المسجد تفاصيل احداث الحلقة 7

بدأت أحداث الحلقة السابعة من سر المسجد من خلال اكتشاف غلباوي أن الرمز المزيف الذي وضعه لإسقاط سيف وياسين وشروق ليس حقيقيًا.

اجتمع الشيخ صلاح وياسين وسيف مرة أخرى بعد ايجاد الرمز حيث اكشف أن الرمز الذي تم ايجاده يشير للزينة أثناء الذهاب للمسجد، واستشهد الشيخ صلاح بآية من القرآن الكريم:"يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".

قصة مسلسل سر المسجد 

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مسلسل سر المسجد الحلقة 7.. سيف وأصدقائه يعثرون على رمز من الرموز المفقودة

مسلسل سر المسجد الحلقة 7: فضل التطهر والذهاب للمسجد

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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