حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع محمد بسام حارس سيراميكا

كشف مصدر داخل إدارة الزمالك، عن وجود مفاوضات مع محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا لضمه الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الأولوية لإدارة الزمالك بالتجديد للثنائي محمد صبحي ومحمد عواد عن ضم حارس جديد فالثنائي ينتهي عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الزمالك تسعى للإبقاء على الثنائي عواد وصبحي في الفترة المقبلة خاصة وأن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق أشاد بإمكانيات الثنائي بشكل كبير.

وأشرك جوميز الثنائي منذ تواجده على رأس المسئولية الفنية للفريق ومنحهما الفرصة للثقة الكاملة في قدراتهما والإمكانيات لهما.

وقرر جوميز تثبيت محمد صبحي في التشكيل الأساسي في الفترة المقبلة بعدما اتبع سياسة التدوير بين الثنائي منذ قدومه للفريق.

وشارك عواد في لقاء الأهلي بنهائي كأس مصر مؤخرًا قبل أن يتواجد بعدها محمد صبحي في مباراة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر أمس السبت على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعد مران الفريق أكس السبت هو الأول للفريق على ملعب النادي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات والتطوير للملعب ليكون جاهزًا من جديد لإقامة التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.