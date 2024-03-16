تفاصيل إصابة روقا فى مران الزمالك

تعرض محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الزمالك للإصابة على هامش مران الفريق، اليوم السبت، على ملعب النادي بميت عقبة.

وأكد مصدر داخل فريق الزمالك أن الإصابة التي تعرض لها روقا في العضلة الخلفية، وسيحصل اللاعب على راحة في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة في الساعات المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها نهاية الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.

وأشار إلى أن اللاعب سينتظم في برنامج تأهيلي في الأيام المقبلة لسرعة تجهيزه.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأإفريقية.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني بشكل تدريجي، خاصة أنه المران الأول للاعبين بعد العودة من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وبعدها خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية الخاصة، قبل خوض تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب النادي، غياب الخماسي محمد عواد ومحمد شحاتة، وحسام عبدالمجيد، وياسر حمد، وترافيس موتيابا لاعبي الأبيض.