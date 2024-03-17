الأحد 17 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة 6 من مسلسل سر المسجد

سر المسجد
سر المسجد

يبحث الكثير من محبي مسلسلات الكرتون عن تفاصيل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سر المسجد، ونرصد في السطور التالية تفاصيل أحداث الحلقة 6 من مسلسل سر المسجد.

‏ ‏بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكرتون سر المسجد بمطار لشرق إلى الفيروس غلباوي، وتقابله أثناء المطاردة سيف ويزيد مع شروق لمواجهة الفيروس غلباوي.

 تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 6

‏وحدثت مشاجرة ما بين غلباوي وشروق وسيف وياسين وأثناء مشاجرة تمكن الثلاثة من إيقاع غلباوي وسقطت الساعة الذكية من يده وفي ذلك الوقت كانت حبيبة أخت سيف  تحاول الوصول إليه وقد سمع سيف صوت أخته حبيبة وهى تبحث عنه.

‏واثنان مشاجرة تمكن القرد ميمون من إيجاد رمز من الرموز الإلكترونية التي يبحث عنها سيف وياسين.

‏وبدأ سيف بالحديث مع أخته وحبيبة وحكى له حبيبة كل ما حدثت أثناء غيابه، وبعدها حدث حديث بين غلباوي وفلتة عن التطبيق وعن تمكين الأطفال من إيجاد الرموز الإلكترونية واحد تلو الآخر وقد اكتشف غلباوي أن سيف هو ابن  أيمن مكتشف التطبيق.

تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سر المسجد في محادثة بين الفيروس غلباوي وصديقه فلتة لتخطيط  الإمساك بالأطفال الثلاثة شروق وسيف وياسين وقرر الغلباوي وضع رمز وهمي حتى يستدرج الأطفال الثلاثة إلى المكان الذي سوف يقوم الإمساك بهم.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل سر المسجد الحلقة 6 على الحياة

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 تفاصيل احداث مسلسل سر المسجد الحلقة 6

وقام غلباوي بستكمال الخطة من خلال كتابه ورقة بها مكان الرمز، وقرر أن يقوم فلتة بتوصيل تلك الرساله اللي وضعها امام الأطفال دون معرفتهم حتي يعتقدو ان هناك من يساعدهم، واستطعت شروق أن ترى غلباوي وهو يضع الرمز ولكنه أوقع به.

‏وبعدها طرح حوار بين الشيخ صلاح وبين سيف وبين ياسين عن النظافة الشخصية المظهر المناسب عند دخول المسجد، واستشهد الشيخ صلاح بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن النظافة الشخصية عند الذهاب إلى المسجد بقوله أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْني الثُّومَ- فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا متفقٌ عَلَيْهِ.

‏وأثناء حديث الشيخ صلاح مع الطفلين وجدوه رسالة تسقط عليهم وبالفعل ذهب سيف وياسين ورائع الرسالة لمعرفة مكان الرمز.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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