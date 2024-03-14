مصطفى كامل: أتمنى ألا يكون لى أى علاقة بطارق الشناوى

تحدث الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، عن أزمة خلافه مع الناقد الفني طارق الشناوي.

وقال مصطفى كامل، خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "النهار"، إن طارق الشناوي قال عنه: "بأنه لم يتعلم الدرس بسبب دفاعه عن مصطفى قمر عندما شتم طارق الشناوي".

وأضاف: "وصفني بأني النقيب العشوائي، وهذا الأمر شرف لي، وصف الناس لي بأي صفة مخالفة لما يتحدث به طارق الشناوي عني شرف كبير لي"، مستكملًا: "على المستوى الفني، أتمنى ألا يكون لي أي علاقة بطارق الشناوي؛ بسبب كل ما يفعله ضدي وضد زملائي في الوسط الفني".

وواصل: "دافعت عن صاحبي وأخويا، لأن هذا الفيلم تعب فيه فريق العمل كثيرا، والناس أكلت عيش، وده رزقهم، والمخرج عاوز ينجح عشان ربنا يكرمه، ومينفعش أمسك قلم وأقعد أشتم في الناس وأهينهم، مش بحب الطريقة دي".

وتابع: "لا أحب الطريقة التي ينتقد بها طارق الشناوي الناسَ، دائما يقول إن هذا فاشل والآخر ساقط، سأدافع عن زملائي.. يا طارق يا شناوي كل ما ألاقيك بتهاجم زميل ليّ بشكل لا ينتمي إلى مضمون النقد الهادف البناء سأدعمه لأني نقيب موسيقيي مصر، هذا ليس نقدا، كيف أكتب عنكِ يا بسمة وهبة أنكِ مذيعة فاشلة".

