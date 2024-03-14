الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى كامل: أتمنى ألا يكون لى أى علاقة بطارق الشناوى

مصطفى كامل
مصطفى كامل

تحدث الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، عن أزمة خلافه مع الناقد الفني طارق الشناوي.

وقال مصطفى كامل، خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "النهار"، إن طارق الشناوي قال عنه: "بأنه لم يتعلم الدرس بسبب دفاعه عن مصطفى قمر عندما شتم طارق الشناوي".

وأضاف: "وصفني بأني النقيب العشوائي، وهذا الأمر شرف لي، وصف الناس لي بأي صفة مخالفة لما يتحدث به طارق الشناوي عني شرف كبير لي"، مستكملًا: "على المستوى الفني، أتمنى ألا يكون لي أي علاقة بطارق الشناوي؛ بسبب كل ما يفعله ضدي وضد زملائي في الوسط الفني".

وواصل: "دافعت عن صاحبي وأخويا، لأن هذا الفيلم تعب فيه فريق العمل كثيرا، والناس أكلت عيش، وده رزقهم، والمخرج عاوز ينجح عشان ربنا يكرمه، ومينفعش أمسك قلم وأقعد أشتم في الناس وأهينهم، مش بحب الطريقة دي".

وتابع: "لا أحب الطريقة التي ينتقد بها طارق الشناوي الناسَ، دائما يقول إن هذا فاشل والآخر ساقط، سأدافع عن زملائي.. يا طارق يا شناوي كل ما ألاقيك بتهاجم زميل ليّ بشكل لا ينتمي إلى مضمون النقد الهادف البناء سأدعمه لأني نقيب موسيقيي مصر، هذا ليس نقدا، كيف أكتب عنكِ يا بسمة وهبة أنكِ مذيعة فاشلة".
 

طارق الشناوي الناقد الفني طارق الشناوي مصطفى كامل

مواد متعلقة

مصطفى كامل: النقابة قبلى كانت غرقانة فساد وبتوع المهرجانات كانوا بيدفعوا رشاوى

الحج ناصر محمد: كشف وعلاج بالمجان في قوافل التحالف الوطني بأسيوط

"الدستور" ترصد جهود التحالف الوطنى لمساعدة أهالى غزة (فيديو)

تفاصيل إطلاق التحالف الوطنى أكبر حملة لدعم الفئات الأكثر احتياجا برمضان (فيديو)

مكسرات لميس.. حكاية مسجد السادات الوفائية بالمقطم

اعتبارًا من الأحد.. "الأرصاد" تحذر من "عدم استقرار" بالأحوال الجوية

أسامة الأزهري: "الوفاء" أسمى خلق من أخلاق الإنسان

أسامة الأزهرى: نحن عصر غلبت فيه طباع معانى الغدر والقسوة لمن أحسن

الأكثر قراءة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

"كنت على سرعة 100".. ماذا قال سائق أوبر فى تحقيقات اختطاف حبيبة الشماع؟

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

وصية فيفى.. ماذا طلبت الراقصة الاستعراضية من أبنائها قبل دفنها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة