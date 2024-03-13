الأربعاء 13 مارس 2024
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توك شو

مكسرات لميس.. حكاية مسجد السادات الوفائية بالمقطم

الدكتورة لميس جابر
الدكتورة لميس جابر

تناولت الدكتورة لميس جابر، في ثاني حلقات برنامجها "مكسرات لميس" على الراديو 9090، حكاية مسجد جامع السادات الوفائية بالمقطم.

 

وذكرت لميس جابر، خلال حلقة البرنامج، أن مسجد جامع السادات الوفائية المقطم، يقع في سفح جبل المقطم بالقرب من ضريح ابن عطاء الله السكندرى وضريح أبي السعود أبي العشائر، وأقيم المسجد مكان زاوية تعرف باسم زاوية السادات أهل الوفا تنفيذا للفرمان الذي أصدره السلطان عبد الحميد سنة 1191هجرية.

 

وأوضحت أن مساحة المسجد، تبلغ من الداخل 29 مترًا طولا في 27 مترًا عرضًا ويتوسطه صحن منخفض عن الأروقة الجانبية تبلغ مساحته 9.5 من المتر عرضا في 14 مترًا طولا ويحيط بالمسجد من جهاته الأربع الأروقة، ويتكون إيوان القبلة من رواقين وصفين من البوائك تحتوى كل بائكة على خمسة عقود مدببة ترتكز على عمد رخامية مختلفة التيجان.

 

وتحتوي الجهات الثلاث الأخرى، على رواق واحد يحتوى على صف من الأعمدة يبلغ عددها في الجهتين الشمالية والجنوبية خمسة يعلوها أربعة عقود مدببة، أما الإيوان الغربي المقابل لإيوان القبلة فيحتوى على أربعة عمد يعلوها خمسة عقود، كما يوجد بهذا الإيوان وأمام مدخل المسجد مباشرة فتحة مثمنة في السقف وأخرى في الرواق الذي يليه. وأمام باب المسجد توجد طرقة منخفضة يبلغ عرضها أربعة متار وطولها عشرة أمتار.

 

"مكسرات لميس"

"مكسرات لميس" مع الدكتورة لميس جابر، في تمام الساعة 1 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 صباحًا، وهو برنامج ثقافي، على راديو 9090، والذي يحرص على تقديم محتوى إبداعي يثري الساحة الإذاعية ويسعد المستمعين خلال الشهر الكريم.

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