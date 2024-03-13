الأربعاء 13 مارس 2024
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أسامة الأزهرى: نحن عصر غلبت فيه طباع معانى الغدر والقسوة لمن أحسن

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

عرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عدة مقاطع فيديو تتحدث عن معنى الوفاء في الإسلام، خلال حلقته الثالثة من برنامج “ومن الحب حياة” والذي يعرض على شاشة dmc، طوال شهر رمضان.

وأضاف:" للأسف خلال السنوات المضية، رأينا عدة مواقف من بعض المواطنين في مشاهد للتخلى عن الجميل أو نكرانه، أو التعامل بقسوة مع الغير.. والمشاهد دي بنزعل منها وبنحزن اليوم نريد جرعة ضخمة ترج وجدان الإنسان وتعلمه أن يكون وفيًا، وليس فقط في عالم الإنسان بل في عالم الحيوان أيضًا".

واستشهد بقول الشاعر: إذا قلت في شىء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب، كما مدح الله سبحانه وتعالي سيدنا إبراهيم بقوله تعالى: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى".

وذكر الأزهري أننا في عصر غلبت فيه طباع بعض معاني الغدر والقسوة أو الإساءة لمن أحسن.

يقدم  الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف برنامج "ومن الحب حياة" طوال شهر رمضان على شاشة Dmc.

ويتناول الأزهري خلال برنامجه " ومن الحب حياة" باقة من المعاني الروحانية والقيم الأخلاقية تبروزها مجموعة من مقاطع الفيديو التي صورت في مشارق الأرض ومغاربها.

وخلال البرنامج يعرض الأزهري مقاطع منتقاة من آلاف المقاطع الموجودة على السوشيال ميديا التي فيها مغزى ومشهد روحاني وموقف إنساني يعظم قيمة ويرسخ فكرة، تبرز معاني الحب الذي يولد حياة.
 

ومن الحب حياة الأزهر الازهري الدكتور أسامة الأزهري الأزهر الشريف

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