"الدستور" ترصد جهود التحالف الوطنى لمساعدة أهالى غزة (فيديو)

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية داخل القطاع، محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية؛ لدعم الأشقاء في غزة، لمواجهة وتحمل أعباء الحرب على غزة والتي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم أهالينا في غزة.

وشملت القوافل أكثر من 5228 طنًا من المواد الغذائية، ونحو 372 طن أدوات ومستلزمات طبية، كما شملت أكثر من 530 طنا من الملابس والبطاطين والأكفان والخيام، بالإضافة لأكثر من 755 طنا من المياه و87 طنا من المنظفات.

وندد التحالف الوطني بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة، وهو ما يمثل تهديدا مباشرًا على السلام الدولي، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان؛ مؤكدًا التضامن والدعم الكامل مع الشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تتوقف الحرب على غزة.