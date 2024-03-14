الخميس 14 مارس 2024
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الحج ناصر محمد: كشف وعلاج بالمجان في قوافل التحالف الوطني بأسيوط

الحج ناصر محمد
الحج ناصر محمد

وجه الحج ناصر محمد أحد المستفيدين من حملات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي داخل محافظة أسيوط، الشكر للتحالف على دعمهم له خلال فترة مرضه وحتى تمام الشفاء وعودته للعمل بكامل قوته.

ويقول الحج ناصر محمد، من قرية أولاد رايق في أسيوط،  في قصة جديدة لمستفيد من  جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، داخل المحافظة، إنه يعمل مقيم شعائر بأوقاف أسيوط وعاش في حياته فترة كبيرة يعاني من ضعف النظر.

ويضيف الحج ناصر:" عندي قصر نظر شديد في عيني، ورشح في القرنية وظروفي الاقتصادية خلتني مقدرش استمر في العلاج، ولكن سمعت عن قافلة طبية تابعة لمؤسسة راعي مصر، روحت كشفت فيها على نظري".


وأضاف:" الصراحة لقيت أحسن استقبال أول ما وصلت، كشفت هناك بأحدث الأجهزة الطبية واتعالجت بالمجان".
  

لتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف التحالف الوطني

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