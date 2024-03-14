الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تفاصيل إطلاق التحالف الوطنى أكبر حملة لدعم الفئات الأكثر احتياجا برمضان (فيديو)

جريدة الدستور

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في رمضان.

وتستهدف الحملة 20 مليون مواطن ومواطنة، وتبلغ قيمة إجمالي حملة دعم الفئات الأكثر احتياجًا في رمضان بـ1.8 مليار جنيه.

ومستهدف توزيع كراتين رمضان على أكثر من 1.7 مليون أسرة، و1.2 مليون أسرة مستهدف توزيع اللحوم عليها في شهر رمضان.

وتتنوع المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات، وكذلك الفعاليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم.

أوضح التحالف الوطني أن إجمالي توزيعات المؤسسة لكراتين رمضان تبلغ مليونًا و752 ألفًا و205 كراتين غذائية بإجمالي مليون و752 ألفًا و205 أسر، بإجمالي متوسط تكلفة 855٫500 1014 جم، بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية، إجمالي 10.813.770 وجبة ساخنة فطار وسحور بإجمالي 10815770 مستفيدًا، وإجمالي متوسط التكلفة 252184.250 جنيه.

السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي رمضان

مواد متعلقة

جهود مؤسسات التحالف الوطنى خلال موسم رمضان 2024

الأكثر قراءة

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

وفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

عاجل| تقارير دولية: خسائر جديدة للدولار

القنوات الناقلة ومواعيد مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 4.. قصة نفادى وأمينة خليل

حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات بالطريق الدائري الأوسطي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة