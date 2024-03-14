تفاصيل إطلاق التحالف الوطنى أكبر حملة لدعم الفئات الأكثر احتياجا برمضان (فيديو)

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في رمضان.

وتستهدف الحملة 20 مليون مواطن ومواطنة، وتبلغ قيمة إجمالي حملة دعم الفئات الأكثر احتياجًا في رمضان بـ1.8 مليار جنيه.

ومستهدف توزيع كراتين رمضان على أكثر من 1.7 مليون أسرة، و1.2 مليون أسرة مستهدف توزيع اللحوم عليها في شهر رمضان.

وتتنوع المساعدات المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية ووجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات بالإضافة لتوزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بالإضافة للقوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات، وكذلك الفعاليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم.

أوضح التحالف الوطني أن إجمالي توزيعات المؤسسة لكراتين رمضان تبلغ مليونًا و752 ألفًا و205 كراتين غذائية بإجمالي مليون و752 ألفًا و205 أسر، بإجمالي متوسط تكلفة 855٫500 1014 جم، بينما بلغ عدد الوجبات الغذائية، إجمالي 10.813.770 وجبة ساخنة فطار وسحور بإجمالي 10815770 مستفيدًا، وإجمالي متوسط التكلفة 252184.250 جنيه.