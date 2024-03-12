الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حكومة غزة: واشنطن تقدم مساعدات لأهداف سياسية وليست إنسانية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

دعا مدير الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من المعابر البرية.

وقال إن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع ضد قطاع غزة لتحصيل مكاسب سياسية، معتبرًا أن واشنطن تقدم مساعدات لأهداف سياسية وليست إنسانية.

على صعيد آخر، غادرت سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة من قبرص يوم الثلاثاء، وفقًا لمنظمة World Central Kitchen، وهي منظمة غير ربحية قالت إنها أول شحنة بحرية من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.  

وتأتي المغادرة بعد الإعلان عن أن قبرص والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تعمل على إنشاء ممر بحري  لتوصيل المساعدات إلى غزة.

الإعلام الحكومي المساعدات الإنسانية قطاع غزة المعابر البرية سياسية واشنطن إسرائيل الاتحاد الأوروبي

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