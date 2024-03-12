الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البنتاجون: الرصيف الأمريكى قبالة ساحل غزة سيكون جاهزًا خلال شهرين

البنتاجون
البنتاجون

قال المتحدث باسم البنتاجون، اللواء بات رايدر، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون الرصيف المؤقت الذي يقيمه الجيش الأمريكي قبالة ساحل غزة قادرًا على تسهيل توصيل مليوني وجبة يوميًا.

وأضاف: "نتوقع أن يعمل الرصيف بكامل طاقته خلال 60 يومًا تقريبًا، مما سيكون قادرًا على تسهيل توصيل ما يصل إلى 2 مليون وجبة يوميًا".
وقال رايدر إن أربع سفن تابعة للجيش الأمريكي من لواء النقل السابع (الحملة الاستكشافية) غادرت قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة اليوم الثلاثاء متجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط؛ للمساعدة في بناء الرصيف.

ولم يذكر رايدر موقع الرصيف خوفًا على الأمن التشغيلي.

خطط الموانئ الأمريكية لقطاع غزة 

 

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فلسطينيون: القاهرة تواصل جهودها لوقف النار فى غزة

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط الموانئ خلال خطاب حالة الاتحاد يوم الخميس.

وحاول البيت الأبيض اليوم الثلاثاء التراجع عن التعليقات التي أدلى بها الرئيس جو بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي قال فيها إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون خطًا أحمر.

“لم يصدر الرئيس أي تصريحات أو تصريحات أو إعلانات. وظهر الخط الأحمر في سؤال كان يرد على ذلك السؤال. 

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: أعتقد أنه قدم إجابة كاملة عليه.
وفي مقابلته يوم السبت على قناة MSNBC، قال بايدن إن الغزو الإسرائيلي لرفح سيكون خطًا أحمر، قبل أن يضيف في نفس الوقت أن عبوره لن يؤدي إلى إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

وقال بايدن: إنه خط أحمر، لكنني لن أغادر إسرائيل أبداً. وأضاف: "الدفاع عن إسرائيل لا يزال أمرا بالغ الأهمية، لذلك لا يوجد خط أحمر وسأقطع جميع الأسلحة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، إن إسرائيل ستمضي قدما في هجومها العسكري على رفح حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني نازح في جنوب غزة. ومع ذلك، قال العديد من المسئولين الإسرائيليين إن الهجوم ليس وشيكًا.

وعندما ضغط عليه إم جي لي من شبكة سي إن إن، بدا أن سوليفان يلوم وسائل الإعلام على تحويل فكرة الخط الأحمر إلى "لعبة أمنية قومية للرئيس".

غزة البنتاجون الموانيء الجيش الأمريكي ساحل غزة

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