الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش السودانى: استعادة مبنى الإذاعة والتليفزيون جاءت للحفاظ على قيمة تراثية مهمة (فيديو)

الجيش السوداني
الجيش السوداني

عقب تحرير القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، مبنى الإذاعة والتليفزيون في أم درمان بمهنية عالية للحفاظ على قيمة تراثية مهمة في وجدان الشعب السوداني. 

رصدت كاميرا الإعلام العسكري في السودان بتجولها في ذاكرة الأمة السودانية بمقر هيئة الإذاعة والتليفزيون حيث الأرشيف الرقمي ذلك الإرث الثقافي الفخم والذي تعرض إلى عبث مرتزقة أسرة دقلو الإرهابية، حسبما أفادت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية. 
واستعرض عقيد ركن أحد قادة ملاحم أم درمان مع الجنود مخزن سلاح الميليشيا الذي تم استلامه بمقر الإذاعة والذي يشتمل على عدة أنواع من الذخائر المهمة وبكميات كبيرة. 
كما استعرضت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، معنويات الأبطال من داخل مباني هيئة الإذاعة والتليفزيون التي كانت تتخذها ميليشيا أسرة دقلو الإرهابية مقرًا للقيادة في انتهاك لكل القوانين بتحويل الأعيان المدنية والمنازل لثكنات ومقرات عسكرية. 

الجيش السوداني يسيطر على مقر الإذاعة والتليفزيون الوطني 

 

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الجيش السودانى يعلن تحرير مقر الإذاعة والتليفزيون بأم درمان من الدعم السريع

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش السوداني، في بيان، الثلاثاء، إنه سيطر على مقر الإذاعة والتليفزيون الوطني من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

يقع المقر الرئيسي في أم درمان، عبر نهر النيل من الخرطوم وجزء من عاصمة السودان الأوسع.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 وسط توترات بشأن خطة الانتقال إلى الحكم المدني.

وهنأ رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، مساعد القائد العام رئيس السيطرة الجوالة بمنطقتي الوادي وأم درمان العسكريتين وأعضاء السيطرة وقادة المناطق والضباط والجنود، اليوم الثلاثاء، على استعادتهم لمقر الإذاعة والتليفزيون في أم درمان من ميليشيات الدعم السريع.

وأضاف بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية: "نهنئ الشعب السوداني والقوات المسلحة والنظامية الأخرى بحلول الشهر الفضيل شهر الانتصارات".

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