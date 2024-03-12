الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يعلن تحرير مقر الإذاعة والتليفزيون بأم درمان من الدعم السريع

السودان
السودان

أعلن الجيش السوداني في بيان، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مقر الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون بأم درمان من الميليشيا المتمردة والمرتزقة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وجاء ذلك في بيان نشرته القوات المسلحة السودانية، على صفحتها في موقع "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

من جانبه أقر مستشار الدعم السريع، عمران عبدالله، بخسارتهم موقع "إذاعة أم درمان"، أثناء المعارك المحتدمة مع الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء الثاني من رمضان، بسب صحيفة التغيير السودانية.

ويشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل العام الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية.

وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة المسئول عن تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ، أنه منذ اندلاع المعارك في السودان اضطر أكثر من 7.4 مليون شخص للنزوح أو اللجوء إلى الخارج.

الجيش السوداني أم درمان الدعم السريع قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية

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