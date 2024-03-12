المعارضة الألمانية تهدد بإجراء تحقيق فى رفض شولتس إرسال صواريخ تاوروس لأوكرانيا

هددت المعارضة المحافظة في ألمانيا بإطلاق تحقيق برلماني في رفض المستشار الألماني أولاف شولتس إرسال صواريخ كروز من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا.

ويرى شولتس، أن إرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا سيخاطر بجر ألمانيا مباشرة في الصراع مع روسيا.

ووفقا للمستشار، سيتعين على الجنود الألمان برمجة معلومات الأهداف في الصواريخ.

ويطالب تكتل المحافظين الألمان الذي يتألف من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، بمعرفة كيف توصل شولتس إلى هذا الاستنتاج، بعدما قامت الاستخبارات الروسية بتسريب مكالمة اعترضتها بين كبار قادة القوات الجوية الألمانية، والتي يبدو أنها تناقض مزاعم شولتس.

وقال ألكسندر دوبريندت، وهو مشرع بارز من المعارضة، إن التحقيق سيبحث كيف أدلى شولتس بتصريحات عامة بشأن الصواريخ لا يدعمها الجيش الألماني أو الشركة المصنعة للصواريخ.

وخلال المحادثة، قال ضباط الجيش الألماني، إن أوكرانيا بإمكانها إطلاق صواريخ تاوروس بدون تدخل ألماني، على الأقل وفقا لشروط معينة.

وطالبت أوكرانيا أكثر من مرة بالحصول على صواريخ تاوروس من ألمانيا، قائلة إن هذه الصواريخ ستكون قيمة في ضرب أهداف حيوية للجيش الروسي خلف خطوط المواجهة، حيث يصل مدى هذه الصواريخ إلى 500 كيلومتر.