الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش السودانى: استعادة مبنى الإذاعة والتليفزيون خطوة لتحرير الأرض بالكامل

استعادة الجيش السوداني
استعادة الجيش السوداني لمقر الاذاعة

هنأ رئيس هيئة الأركان السودانية الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، مساعد القائد العام رئيس السيطرة الجوالة بمنطقتي الوادي وأم درمان العسكريتين وأعضاء السيطرة وقادة المناطق والضباط والجنود، اليوم الثلاثاء، على استعادتهم لمقر الإذاعة والتليفزيون في أم درمان من ميليشيات الدعم السريع.

وأضاف بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية: “نهنئ الشعب السوداني والقوات المسلحة والنظامية الأخرى بحلول الشهر الفضيل شهر الإنتصارات”.

وتابع "التحية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وقوات الحركات المسلحة وخاصة قوات منطقة الوادي العسكرية ومنطقة أم درمان العسكرية، سلاح المهندسين بتحرير مقر الإذاعة ذاكرة الأمة السودانية:.

وأشاد “الحسين” بجهود القوات المسلحة السودانية على مدار عشرة أشهر، مضيفا “قدمتم الشهداء والجرحى والمفقودين حتى توجتم هذا العمل بتحرير مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بمهنية عالية حفاظا على رمز تاريخي مهم”. 

واوضح ان الإنتصارات تمثل مرحلة مهمة ضمن خطة القوات المسلحة لتحرير كامل الأرض من دنس الخونة مليشيا الدعم السريع. 

الجيش السوداني يسيطر على ام درمان 

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وفي وقت سابق، استعاد الجيش السوداني السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون السوداني، من سيطرة ميليشيا الدعم السريع عليه قبل قليل من العربات والمركبات القتالية لميليشيا الدعم السريع في أم درمان.

تواصل قوات الجيش السوداني التضييق على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

الجيش السوداني أم درمان هيئة الاركان سيطرة القوات المسلحة

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