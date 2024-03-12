سياسى يكشف تفاصيل اليوم الأول من شهر رمضان فى السودان

قال الباحث السياسي السوداني محمد الياس، إن السودانيين يقضوا رمضان الآن بأوضاع أكثر سوءا بعد عام من نشوب الحرب، كما أن حالات النزوح في دول الجوار والنزوح من ولاية إلى ولاية أصبحت السمة الملازمة عند السودانيين اللذين تأثروا بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأوضح "إلياس" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأوضاع الآن سيئة خاصة بعد دخول رمضان في ظل عدم وجود السيولة المالية لدي الكثير من المواطنين بسبب نقص أعمالهم التجارية وخسارة مصدر كسب عيشهم وعدم الحصول على الأموال الكافية للاحتياجات الأساسية في رمضان وغير رمضان.

وأضاف أن الأوضاع التي يعيشها السودانيون الآن في رمضان في مناطق النزوح والمعسكرات اللجوء في دول اللجوء التي أصبحت ممتلئة بالنازحين من المناطق المختلفة غير مستقرة.

اليوم الأول من شهر رمضان في السودان

وفي اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، واصلت الحرب في السودان على الرغم من القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، الإثنين، أن وحدات من قواتها الخاصة واصلت تنفيذ عمليات ضد مواقع تمرد الدعم السريع في حي الكدارو بمدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم.

وقالت القوات المسلحة عبر صفحتها على فيسبوك، إن "القوات الخاصة بمنطقة الكدارو العسكرية قطعت إمدادات العدو ودمرت سبع عربات قتالية وصهريج وقود، كما عطلت عددًا من الآليات المدنية المنهوبة من المواطنين والمستخدمة لأغراض قتالية".

وأضاف أن قوات الجيش استولت أيضًا على آليات قتالية مزودة برشاشات وعدد من الدراجات النارية والوقود، مشيرًا إلى تدمير الأطقم القتالية المرافقة للعدو بشكل كامل.

وفي 8 مارس، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان، ويحث على إجراء حوار مستدام لحل النزاع.

السودان غارق في اشتباكات مميتة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023.

وتشير التقديرات الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ اندلاع أعمال العنف.