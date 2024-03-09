السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أطنان مواد خام منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بالمنوفية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالمنوفية. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام شخصين بإقامة مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية لتجميع كميات من المبيدات والمخصبات منتهية الصلاحية والمدعمة وخلطها بمواد مجهولة المصدر لتصنيع منتج مغشوش ومقلد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط كلًا من المدير المسؤول، ورئيس العمال، وضُبط داخل المصنع، 2.500 طن أسمدة زراعية مدعمة و2.713 طن مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية و3 أطنان مواد خام منتهية الصلاحية و1.476 طن منتج نهائي لمبيدات ومخصبات مغشوشة ومقلدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكل الجرائم التموينية وخاصة الجرائم الضارة بالثروة الزراعية.

الأجهزة الأمنية كميات كبيرة المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر مصنع معلومات وتحريات

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